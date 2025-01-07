"Я попросил только об одном, особенно у США: если вы уверены, если у вас есть доказательства, если вы поговорите с ним [Путиным] и он скажет вам, что будет вторжение, если вы всего этого боитесь... Первое - я не прошу доказательства, просто дайте мне две вещи: обеспечьте нас оружием, но лучше - создайте условия, чтобы не было никакой войны. В первую очередь это не оружие, я просил от них санкций. То есть запугайте его. Не говорите, пожалуйста, что в случае, если он придет, если он перейдет границу, если он будет убивать - тогда мы введем санкции. Ну это х***, извините", - сказал в интервью Зеленский.