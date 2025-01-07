Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому блогеру и подкастеру Лексу Фридману подверг резкой критике поведение западных союзников в преддверии российского вторжения в Украину в феврале 2022 года, выразив недоумение по поводу их отказа предоставить Киеву вооружение и ввести санкции против России.
"Я попросил только об одном, особенно у США: если вы уверены, если у вас есть доказательства, если вы поговорите с ним [Путиным] и он скажет вам, что будет вторжение, если вы всего этого боитесь... Первое - я не прошу доказательства, просто дайте мне две вещи: обеспечьте нас оружием, но лучше - создайте условия, чтобы не было никакой войны. В первую очередь это не оружие, я просил от них санкций. То есть запугайте его. Не говорите, пожалуйста, что в случае, если он придет, если он перейдет границу, если он будет убивать - тогда мы введем санкции. Ну это х***, извините", - сказал в интервью Зеленский.
Он также раскритиковал подписантов Будапештского меморандума, которые, по его словам, были равнодушны к Украине и ее безопасности. Украинский президент напомнил, что главной целью документа было предоставление Украине гарантий безопасности в обмен на ее отказ от ядерного оружия, и подчеркнул, что эти гарантии в итоге не помогли.
Зеленский отметил, что в 2014 году, после аннексии Крыма, Украина в течение нескольких лет писала письма всем участникам Будапештского меморандума с просьбой о срочных встречах и консультациях.
Трехчасовое интервью, охватывающее широкий круг вопросов, было опубликовано на YouTube-канале Фридмана вечером в воскресенье, 5 января.
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