Утром в понедельник, 6 января, в Ропажском крае автомобиль Nissan съехал с дороги и врезался в дерево, в результате чего водитель автомобиля погиб, сообщили агентству LETA в отделе общественных отношений Государственной полиции.
В Ропажском крае автомобиль врезался в дерево: водитель погиб
Авария произошла около 9:20 в Дзидриняс Ропажского края. Госполиция начала уголовный процесс и расследует обстоятельства ДТП.
Всего за минувшие сутки в стране было зарегистрировано 138 дорожно-транспортных происшествий. Из них 128 аварий обошлись без травм, в остальных десяти пострадали 11 человек. Трое из пострадавших были пешеходами.
За 24 часа полиция составила 446 протоколов о нарушениях правил дорожного движения, в том числе 106 за превышение скорости и 17 за агрессивное вождение.
Два водителя были задержаны за вождение в нетрезвом состоянии, оба привлечены к уголовной ответственности.
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