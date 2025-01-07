В Ропажском крае автомобиль врезался в дерево: водитель погиб

Авария произошла около 9:20 в Дзидриняс Ропажского края. Госполиция начала уголовный процесс и расследует обстоятельства ДТП.

Всего за минувшие сутки в стране было зарегистрировано 138 дорожно-транспортных происшествий. Из них 128 аварий обошлись без травм, в остальных десяти пострадали 11 человек. Трое из пострадавших были пешеходами.

За 24 часа полиция составила 446 протоколов о нарушениях правил дорожного движения, в том числе 106 за превышение скорости и 17 за агрессивное вождение.

Два водителя были задержаны за вождение в нетрезвом состоянии, оба привлечены к уголовной ответственности.

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