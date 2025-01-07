Видео airBaltic выполнила тестовый полет Starlink

airBaltic информирует, что полет выполнен с домашней базы авиакомпании в Риге. В полете проверялось качество как авиационного терминала (антенны) Starlink, так и интернет-соединения.

Авиакомпания сейчас сотрудничает со SpaceX, чтобы получить необходимую дополнительную сертификацию типа самолета, которую также должно утвердить Европейское агентство авиационной безопасности (EASA).

airBaltic ожидает, что установка системы Starlink на самолеты Airbus A220-300 может быть начата в первом квартале этого года.

Председатель правления авиакомпании Мартин Гаусс отметил, что тестовый полет является шагом вперед к тому, чтобы улучшить опыт путешествий пассажиров авиакомпании.

airBaltic отмечает, что цель авиакомпании - оснастить весь флот самолетов А220-300 системой подключения к интернету Starlink, обеспечив каждому пассажиру возможность во время всей поездки пользоваться скоростным интернетом без сложностей и регистрации.

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