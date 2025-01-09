В Латвии планируют ввести налог на абонентскую плату для стриминговых платформ

Министерство культур планирует, что налог составит 3,5% от части доходов, полученных с абонентской платы на латвийском рынке.

Предполагается, что налог принесет около 600 000 евро ежегодно, которые направят в Национальный киноцентр для поддержки местного кино и сериалов.

Платить будут стриминговые сервисы, а не пользователи, уточнила заместитель государственного секретаря Министерства культуры по вопросам культуры Байба Мурниеце.

"Поставщики аудиовизуальных услуг. Как зарегистрированные в Латвии, так и действующие в Латвии. Те, чей предлагаемый контент смотрят латвийские зрители. Основная цель - усилить создание контента в Латвии и предоставить право на показ на этих каналах работам, созданным в Латвии", - пояснила она.

Подобный налог уже введен в 18 странах ЕС.

Введение налога, по опыту других стран, не ведет к повышению абонентской платы, отметила Байба Мурниеце. Кинопродюсер Андрей Экис поддержал идею, назвав ее логичной.

"Я думаю, это отличный инструмент. Я не думаю, что потребители почувствуют этот налог.

Зачем это нужно? Наш рынок чрезвычайно мал, и вы можете смотреть сериалы из других стран, больших стран, на Netflix, но мы также хотим видеть собственные повествования. Наконец настал момент, когда наша киноиндустрия сможет снимать хорошие фильмы и рассказывать свои истории другим", - рассказал Экис.

"Слава богу, что это решение Европы, потому что я думаю, что Латвия слишком мала, чтобы просить Netflix платить самостоятельно. 20 стран уже сделали это, и французское кино находится в авангарде, они были первыми", - добавил кинопродюсер.

Налог может вступить в силу к середине этого года.

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