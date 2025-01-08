Преступление на почве национальной розни: на гражданина Украины вылили горячее масло

В июле 2024 года в Государственную полицию поступила информация о том, что в населенном пункте Анце Вентспилсского края во время мероприятия произошел конфликт между несколькими лицами.

В результате мужчина опрокинул фритюрницу с горячим маслом, которое разлилось и попало на трех человек, причинив им телесные повреждения.

Сотрудники полиции начали уголовный процесс. В рамках расследования было установлено, что во время мероприятия женщина и ее муж грубо нарушали общественный порядок, демонстрируя явное неуважение к обществу, не соблюдали общепринятые нормы поведения и громко ругались, чем выражали явное неуважение к посетителям праздника и работникам общепита.

Женщине предъявлены подозрения в грубом нарушении общественного порядка и намерении разжечь национальную ненависть и вражду.

Она оскорбляла гражданина Украины, используя не только нецензурные выражения, но и враждебные и уничижительные высказывания, направленные против него как представителя украинской национальности.