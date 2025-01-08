Администрация Трампа не исключила возможности рассмотреть приобретение или расширение территорий, и такой шаг мог бы повлиять не только на отношения США с нынешними союзниками, но и на глобальную политику.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич в интервью телеканалу TV3 отметил, что такие вопросы должны решаться на основе международного права и общепринятых норм.

"Знаете, мы уважаем территориальную целостность каждого из наших союзников. Мы считаем, что было бы очень хорошо, если бы такие вопросы решались на основе международного права и общепринятых норм. И мы очень хотели бы надеяться, что на данный момент это, скорее, риторический вопрос", - заявил президент Латвии.

Премьер-министр Эвика Силиня призвала полагаться на то, что эти высказывания останутся лишь словами, так как Дональд Трамп еще официально не вступил в должность президента США.

"Одно дело - высказывания, другое - действия. Я считаю, что важно сохранять спокойствие и сначала понять, последуют ли за этим какие-либо действия. Думаю, это просто слова. И пока президент еще не вступил в должность, давайте полагаться на то, что слова останутся словами", - сказала Силиня.

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