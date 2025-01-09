Скоро будет месяц с тех пор, как латвийский баскетболист Янис Тимма скончался в Москве в возрасте 32 лет. Государственная полиция Латвии возбудила уголовное дело по факту его смерти, а друг Яниса Марк Пугачев в социальных сетях много говорит об ответственности бывшей жены спортсмена, популярной российской певицы Анны Седоковой. Мы обобщили то, что сама Седокова публично заявляла после безвременной кончины Тиммы.