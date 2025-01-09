Скоро будет месяц с тех пор, как латвийский баскетболист Янис Тимма скончался в Москве в возрасте 32 лет. Государственная полиция Латвии возбудила уголовное дело по факту его смерти, а друг Яниса Марк Пугачев в социальных сетях много говорит об ответственности бывшей жены спортсмена, популярной российской певицы Анны Седоковой. Мы обобщили то, что сама Седокова публично заявляла после безвременной кончины Тиммы.
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Слезы, упреки, обвинения: все эмоции и высказывания Седоковой после смерти Тиммы
16 декабря 2024 года, 42-й день рождения Седоковой, за день до смерти Тиммы
Певица в свой день рождения опубликовала два поста в Instagram. "Получается, у меня сегодня День Рождения. И этот год был для меня непрост…"
Артистку поздравил и ее на тот момент уже бывший муж Янис Тимма. Он поделился в Instagram видео, на котором они с Анной наблюдают за выступлением ее младшего сына Гектора на рождественском мероприятии. Тимма добавил подпись Happy BD и белое сердечко-эмодзи.
Однако Седокова не стала делиться этим постом в своих аккаунтах в социальных сетях.