Евросоюз (ЕС) в среду отверг претензии Дональда Трампа на принадлежащую Дании Гренландию как "дикую гипотетическую выдумку", подчеркнув готовность стран ЕС защищать свою территорию.
Евросоюз отвергает претензии Трампа на Гренландию
Новоизбранный президент США Дональд Трамп, который вступит в должность 20 января, перед Рождеством заявил, что США могут аннексировать Гренландию, которая принадлежит Дании. На пресс-конференции во вторник он отказался отвергать применение военной силы для взятия под контроль Гренландии.
Ранее Трамп пригрозил Дании таможенными тарифами, если та не откажется от Гренландии.
Брюссель пытался не ввязываться в острый словесный обмен с Вашингтоном по вопросу Гренландии, и Еврокомиссия (ЕК) подчеркнула, что ждет возможности поработать с новой администрацией США.
"Мы говорим о довольно диких гипотетических вещах", - сказал представитель ЕК, отметив, что Трамп еще даже не вступил в должность президента.
Другая пресс-представитель ЕК отметила, что суверенитет стран необходимо уважать как принципиальный момент. На вопрос, распространяется ли на Гренландию клаузула взаимной обороны, обязывающая страны ЕС в случае нападения оказывать взаимную помощь, пресс-представитель ЕК ответила положительно.
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