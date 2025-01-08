Евросоюз отвергает претензии Трампа на Гренландию

Новоизбранный президент США Дональд Трамп, который вступит в должность 20 января, перед Рождеством заявил, что США могут аннексировать Гренландию, которая принадлежит Дании. На пресс-конференции во вторник он отказался отвергать применение военной силы для взятия под контроль Гренландии.

Ранее Трамп пригрозил Дании таможенными тарифами, если та не откажется от Гренландии.

Брюссель пытался не ввязываться в острый словесный обмен с Вашингтоном по вопросу Гренландии, и Еврокомиссия (ЕК) подчеркнула, что ждет возможности поработать с новой администрацией США.

"Мы говорим о довольно диких гипотетических вещах", - сказал представитель ЕК, отметив, что Трамп еще даже не вступил в должность президента.

Другая пресс-представитель ЕК отметила, что суверенитет стран необходимо уважать как принципиальный момент. На вопрос, распространяется ли на Гренландию клаузула взаимной обороны, обязывающая страны ЕС в случае нападения оказывать взаимную помощь, пресс-представитель ЕК ответила положительно.

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