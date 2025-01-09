Армения начинает процесс вступления в Евросоюз

Министр иностранных дел Арарат Мирзоян, представляя законопроект, отметил, что он будет направлен в парламент для обсуждения, и предложил правительству выразить положительное отношение к нему. Министр подчеркнул, что для реализации инициативы необходимы определенные условия.

"В последние годы Армения и ЕС выстроили довольно интенсивные и динамичные отношения", - подчеркнул Мирзоян. Он также отметил, что Евросоюз выражает политическую поддержку Армении и готовность способствовать укреплению ее экономической стабильности.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян уточнил, что законопроект не означает немедленного членства Армении в ЕС в прямом смысле. Окончательное решение по этому вопросу может быть принято только путем референдума.

"После принятия закона нам необходимо обсудить с ЕС дорожную карту: как они это себе представляют и как это видим мы", - заявил Пашинян.

В сентябре Армения и ЕС начали переговоры о введении безвизового режима. Основным условием отмены виз для краткосрочных поездок граждан Армении в страны ЕС стало проведение властями Армении значительных реформ в ключевых областях.

Среди наиболее приоритетных направлений были названы: обеспечение безопасности проездных документов, контроль на границах, миграционная политика, предоставление убежища, борьба с коррупцией и соблюдение основных прав, связанных со свободой передвижения.

В середине октября Пашинян, выступая в Европейском парламенте, назвал ЕС "основным партнером, поддерживающим фундаментальные реформы, которые проводились армянским правительством в последние годы". Он также заявил, что "Армения готова стать еще ближе к ЕС настолько, насколько это будет возможно для Евросоюза".

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