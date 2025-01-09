В четверг парламент Ливана избрал новым президентом страны бывшего главнокомандующего армии Джозефа Ауна.
Генерал Джозеф Аун избран президентом Ливана
В ходе второго тура голосования Аун получил поддержку 99 из 128 депутатов.
Первый тур голосования, состоявшийся утром того же дня, завершился безрезультатно: Ауну удалось набрать лишь 71 голос из необходимых 86.
В первом туре представители шиитской группировки "Хезболла", поддерживаемой Ираном, и связанного с ней движения "Амаль" не голосовали за Ауна.
"Сегодня началась новая глава в истории Ливана", - заявил новоизбранный президент после принесения присяги, подчеркнув, что он станет главой государства, готовым защищать конституцию.
В своей инаугурационной речи Аун обозначил ключевые приоритеты: укрепление армии, обеспечение контроля и защиты южных границ страны, демаркация границ на востоке и севере, борьба с терроризмом, выполнение международных резолюций и предотвращение израильских атак.
Кроме того, он заявил о намерении добиться монополии государства на оружие и оградить судебную систему от любого вмешательства. "В Ливане нет иммунитета для преступников и коррумпированных лиц, нет места мафии, контрабанде наркотиков и отмыванию денег", - подчеркнул Аун.
Ливан оставался без президента более двух лет. Это была 13-я попытка избрать главу государства. Предыдущий президент, Мишель Аун (с Джозефом Ауном они не состоят в родственных связях), покинул пост в октябре 2022 года. С тех пор обязанности главы государства исполнял премьер-министр Наджиб Микати.
Некоторые депутаты, воздержавшиеся от голосования, заявили о необходимости внесения поправок в конституцию, поскольку она запрещает избирать в президенты лицо, занимавшее высокий государственный пост в течение последних двух лет. Однако в итоге эти возражения не помешали утверждению кандидатуры Ауна.
61-летний Джозеф Аун представляет маронитскую христианскую общину, которая традиционно занимает пост президента Ливана. Говорят, что его поддержали США, Франция, Саудовская Аравия, Катар и ряд других влиятельных арабских государств.
Ливан - страна с глубокими религиозными и этническими разделениями, где уже десятилетиями власть распределяется между общинами. Президентом становится представитель христиан, премьер-министром - суннит, а спикером парламента - шиит. Армейское командование также принадлежит маронитам, и Аун стал уже пятым бывшим главнокомандующим, занявшим пост президента. Однако после гражданской войны 1975-1990 годов президентские полномочия в стране значительно ограничены.
Ранее "Хезболла" в течение многих лет добивалась избрания лояльных Ирану и сирийскому режиму Башара Асада президентов. Однако после прошлогоднего конфликта с Израилем и ослабления режима Асада в Сирии влияние группировки в Ливане заметно снизилось.
До последнего момента "Хезболла" продвигала своего кандидата - Сулеймана Франжье, но в среду вечером он снял свою кандидатуру. Неожиданное согласие на избрание Ауна стало явным признаком того, что позиции "Хезболлы" ослабли.
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