Генерал Джозеф Аун избран президентом Ливана

Некоторые депутаты, воздержавшиеся от голосования, заявили о необходимости внесения поправок в конституцию, поскольку она запрещает избирать в президенты лицо, занимавшее высокий государственный пост в течение последних двух лет. Однако в итоге эти возражения не помешали утверждению кандидатуры Ауна.

61-летний Джозеф Аун представляет маронитскую христианскую общину, которая традиционно занимает пост президента Ливана. Говорят, что его поддержали США, Франция, Саудовская Аравия, Катар и ряд других влиятельных арабских государств.

Ливан - страна с глубокими религиозными и этническими разделениями, где уже десятилетиями власть распределяется между общинами. Президентом становится представитель христиан, премьер-министром - суннит, а спикером парламента - шиит. Армейское командование также принадлежит маронитам, и Аун стал уже пятым бывшим главнокомандующим, занявшим пост президента. Однако после гражданской войны 1975-1990 годов президентские полномочия в стране значительно ограничены.

Ранее "Хезболла" в течение многих лет добивалась избрания лояльных Ирану и сирийскому режиму Башара Асада президентов. Однако после прошлогоднего конфликта с Израилем и ослабления режима Асада в Сирии влияние группировки в Ливане заметно снизилось.

До последнего момента "Хезболла" продвигала своего кандидата - Сулеймана Франжье, но в среду вечером он снял свою кандидатуру. Неожиданное согласие на избрание Ауна стало явным признаком того, что позиции "Хезболлы" ослабли.

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