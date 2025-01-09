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Германия отправит Украине дополнительные ракеты IRIS-T

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Министр обороны Германии Борис Писториус
Министр обороны Германии Борис Писториус Фото: dpa/picture-alliance / dpa/Scanpix

Германия в ближайшее время предоставит Украине дополнительные управляемые ракеты IRIS-T для систем противовоздушной обороны. Об этом в четверг заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

Эти ракеты изначально были предназначены для вооруженных сил Германии, однако решение о передаче принято для помощи Украине в отражении массированных авиаударов России. Писториус сделал это заявление на встрече, проходившей на базе ВВС США в Рамштайне, на западе Германии. При этом точное количество ракет министр не уточнил.

Помимо передачи ракет Украине, Германия в ближайшие недели отправит в Польшу 200 военнослужащих и две батареи ПВО Patriot. Эти силы будут защищать логистический центр НАТО, используемый для транспортировки военной помощи в Украину.

По словам министра, этот контингент останется под командованием объединенного командования НАТО в Польше примерно на шесть месяцев.

Встреча в Рамштайне собрала представителей множества стран, оказывающих поддержку Украине в ее противостоянии российской агрессии. Среди участников был министр обороны США Ллойд Остин.

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