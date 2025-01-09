Александру Самойлову предоставлен доступ к государственной тайне

Во время проверок, проводимых Службой государственной безопасности (VDD), проводится всесторонняя оценка надежности кандидатов на получение специального допуска и их способности сохранять государственную тайну.

Срок проверки составляет три месяца, однако, если объективные причины не позволяют завершить процесс в установленные сроки, руководитель службы может продлить проверку еще на три месяца, предварительно уведомив об этом проверяемое лицо.

Самойлов, известный как профессиональный игрок в пляжный волейбол, был выбран на должность директора Департамента спорта в результате открытого конкурса, в котором участвовало 13 претендентов. Он приступил к исполнению своих обязанностей 10 июля 2024 года.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!