Чем важна Гренландия и зачем она Трампу?

Им особо интересуется мировая фабрика — Китай. Он же собирался строить два аэропорта в Гренландии в 2018 году — но тогда Дания убедила власти автономии отдать ей оба контракта.

Зачем Гренландия Трампу?

Трамп — потомственный застройщик. Он всю жизнь покупал землю, строил на ней дома и продавал квартиры. Но в качестве президента он еще в прошлый раз обещал не относиться к Гренландии как к своему любимому острову — Манхэттену.

I promise not to do this to Greenland! pic.twitter.com/03DdyVU6HA — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 20, 2019

Однако личные интересы Трампа не ограничены деньгами. Покупка Гренландии позволит ему войти в историю наряду с президентами Эндрю Джонсоном и Томасом Джефферсоном, которые купили для США Аляску и Луизиану.

США не прирастали землями с 1947 года, когда при президенте Гарри Трумэне Америке перешли небольшие острова в Тихом океане после поражения Японии во Второй мировой войне.

Сколько стоит Гренландия?

Земли, да еще и с людьми, давно не продаются в таких масштабах, поэтому рыночную цену определить непросто. Но можно прикинуть.

Джефферсон купил у французов Луизиану в начале XIX века за 15 млн долларов, а через полвека Джонсон выторговал Аляску у русских вдвое дешевле. Трумэн предлагал Дании 100 млн в 1946-м.

Даже с поправкой на инфляцию на эти деньги сейчас не купить и дом на Манхэттене, не то что остров. Разумнее ориентироваться на текущие цены несельскохозяйственной земли в США. Сопоставимая с Гренландией по площади Луизиана тогда будет стоить не менее 1 триллиона долларов.

А с учетом экономического и стратегического потенциала арктического острова цена может быть и в несколько раз выше.

Правда, Дания ничего продавать не собирается, и деньги ей не нужны.

К тому же, последнее слово все равно за Гренландией. Она уже больше 300 лет под контролем Дании, и до сих пор не порывалась отказаться от ненавязчивого союза и дотаций на сотни миллионов долларов в год.