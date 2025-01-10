Дональд Трамп пытался купить Гренландию на излете своего первого президентского срока, но Дания отказалась продавать - как и 80 лет назад. Теперь Трамп вернулся к этой идее еще до возвращения в Белый дом, но уже с угрозами.
Чем важна Гренландия и зачем она Трампу?
За прошедшие пять лет военное и экономическое значение самого большого острова на планете только увеличилось. Всё из-за глобального потепления, агрессии России против Украины и усиления военных и экономических позиций Китая — главного соперника США.
Чем так приглянулась Гренландия Трампу?
Чем богата Гренландия
Более 80% территории острова покрыто льдом. Население — всего около 60 000 человек. Но у берегов довольно рыбы, а в недрах много всего полезного. И с таянием ледников добывать ископаемые все проще.
В Гренландии есть нефть, уран и редкоземельные металлы: неодим, празеодим, диспрозий и тербий. Они жизненно важны для современных высокотехнологичных производств, однако более 70% добывается в Китае, с которым США вот уже 8 лет ведут торговую войну, и Трамп угрожает усилить давление.
Китай в ответ на угрозы Трампа ограничил в декабре поставки в Америку галлия, германия и сурьмы, которые широко применяются в оборонной промышленности.
США — самая богатая страна на планете, мировой лидер в высоких технологиях и крупнейший в мире производитель нефти. Для сохранения этих лавров Гренландия Америке как нельзя кстати.
О чем прямо и говорит Трамп. Гренландия нужна Америке «для обеспечения экономической безопасности», сказал Трамп на этой неделе и прямо отказался исключить применение военной силы для аннексии острова.
Как Гренландия поможет США сдержать Россию и Китай
Остров расположен в стратегически важной Арктике. Через Гренландию лежит кратчайший путь из Европы в Северную Америку, причем географически она гораздо ближе к последней, хоть и является автономной территорией европейской Дании.
У США есть военная база на острове со времен холодной войны с СССР. И Пентагон не против расширить присутствие в Арктике, чтобы противостоять Китаю и России.
Тем же руководствовался президент Гарри Трумэн, предлагая 100 млн долларов в послевоенном 1946 году, когда мир делился на западную и советскую сферы влияния. Купить себе, чтобы не досталась врагу.
Участок Атлантического океана между Гренландией, Исландией и Великобритании (Фареро-Исландский рубеж, или GIUK) — главная линия обороны на море в случае военного конфликта России с Европой.
«GIUK, возможно, важнейшее для НАТО узкое место в мировом океане. Этот рубеж нужно контролировать и патрулировать, а в случае войны — иметь возможность перекрыть его для защиты морских путей доставки войск и техники из Америки в Европу», — отмечает британский военный аналитик Майк Мартин.
Этот же участок океана имеет ключевое значение для торгового флота. Последнее десятилетие выдалось самым жарким в истории, и глобальное потепление делает актуальной идею арктического торгового пути.
Им особо интересуется мировая фабрика — Китай. Он же собирался строить два аэропорта в Гренландии в 2018 году — но тогда Дания убедила власти автономии отдать ей оба контракта.
Зачем Гренландия Трампу?
Трамп — потомственный застройщик. Он всю жизнь покупал землю, строил на ней дома и продавал квартиры. Но в качестве президента он еще в прошлый раз обещал не относиться к Гренландии как к своему любимому острову — Манхэттену.
I promise not to do this to Greenland! pic.twitter.com/03DdyVU6HA— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 20, 2019
Однако личные интересы Трампа не ограничены деньгами. Покупка Гренландии позволит ему войти в историю наряду с президентами Эндрю Джонсоном и Томасом Джефферсоном, которые купили для США Аляску и Луизиану.
США не прирастали землями с 1947 года, когда при президенте Гарри Трумэне Америке перешли небольшие острова в Тихом океане после поражения Японии во Второй мировой войне.
Сколько стоит Гренландия?
Земли, да еще и с людьми, давно не продаются в таких масштабах, поэтому рыночную цену определить непросто. Но можно прикинуть.
Джефферсон купил у французов Луизиану в начале XIX века за 15 млн долларов, а через полвека Джонсон выторговал Аляску у русских вдвое дешевле. Трумэн предлагал Дании 100 млн в 1946-м.
Даже с поправкой на инфляцию на эти деньги сейчас не купить и дом на Манхэттене, не то что остров. Разумнее ориентироваться на текущие цены несельскохозяйственной земли в США. Сопоставимая с Гренландией по площади Луизиана тогда будет стоить не менее 1 триллиона долларов.
А с учетом экономического и стратегического потенциала арктического острова цена может быть и в несколько раз выше.
Правда, Дания ничего продавать не собирается, и деньги ей не нужны.
К тому же, последнее слово все равно за Гренландией. Она уже больше 300 лет под контролем Дании, и до сих пор не порывалась отказаться от ненавязчивого союза и дотаций на сотни миллионов долларов в год.