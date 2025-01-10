В охваченный пожарами Лос-Анджелес введут Национальную гвардию

Многие кварталы Лос-Анджелеса объяты пламенем, дым заволакивает небо, а запах гари ощущается почти в каждом доме.

Масштабная операция по тушению пожара продолжается уже третий день подряд.

В хаосе, вызванном пожарами, начали действовать мародеры, десятки людей были задержаны, поэтому власти планируют привлечь сотни военнослужащих Национальной гвардии. Около 400 солдат Национальной гвардии из Калифорнии уже готовы помочь полиции в охране порядка в этом районе.

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"Департамент шерифа округа Лос-Анджелес официально обратился за поддержкой к Национальной гвардии Калифорнии", - сообщил журналистам шериф Роберт Луна.

Он добавил, что полицейские патрулируют зоны эвакуации и будут задерживать всех, кого там не должно быть.

Эвакуированные люди обеспокоены тем, что власти не предпринимают достаточных мер для защиты их имущества от разграбления, поэтому некоторые из них создали добровольческие отряды для охраны порядка.

Наиболее крупный пожар в районе Пасифик Палисадес сжег более 7,7 тысячи гектаров и стал самым разрушительным в истории Лос-Анджелеса. Другой пожар в районе Альтадена, недалеко от Пасадены, сжег 5 270 гектаров.

Согласно распоряжению властей, были эвакуированы 180 тысяч жителей Лос-Анджелеса.

Власти округа Лос-Анджелес сообщили, что в районе Пасифик Палисадес сгорело более 5,3 тысячи зданий, а в пожаре в Итоне, близ Пасадены, жертвами пламени стали более 5 тысяч строений.

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