В Польше выявлена группа, связанная с российской военной разведкой (ГРУ), которая распространяла дезинформацию с целью повлиять на выборы, заявил в пятницу, 10 января, вице-премьер Польши Кшиштоф Гавковский.
"В последние дни мы идентифицировали российскую группу, вдохновленную и подготовленную ГРУ", - сообщил Гавковский, который также занимает пост министра цифровизации.
Он добавил, что эта группа пыталась повлиять как на политическую обстановку в Польше, так и на избирательный процесс.
На вопрос о составе группы Гавковский ответил: "Это российская группа, но она может вербовать самых разных людей".
"Россия ведет кибервойну против Польши", - подчеркнул вице-премьер, добавив, что Польша является одной из стран Европейского Союза (ЕС), наиболее пострадавших от действий России.
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