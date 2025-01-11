Эгеде потребовал независимости от Дании

Премьер-министр Гренландии выступил за независимость острова в новогоднем обращении, опубликованном 2 января на сайте гренландского правительства. "Настало время сделать следующий шаг для нашей страны. Как и другие страны мира, мы должны работать над устранением препятствий к сотрудничеству, которые можем назвать оковами колониальной эпохи, и двигаться дальше. История и нынешние условия показали, что наше сотрудничество с Королевством Дания не привело к созданию полного равенства, и если нам и дальше придется исходить из датской конституции, равноправное сотрудничество не может быть создано", - говорится в обращении, опубликованном на датском и гренландском языках.

По его словам, в течение последних нескольких лет парламент и правительство Гренландии "работали вместе, чтобы предпринять шаги по разработке нашей конституции, которая является нашей основой для отделения от Дании". Эгеде также анонсировал подготовку проекта конституции острова. "Уже началась работа по созданию основ Гренландии как независимого государства в рамках возможностей и положений, предусмотренных Законом о самоуправлении", - добавил он.

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