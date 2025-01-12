Укрпочта выпустила новую марку "Будапештский меморандум - это х***я!"

Национальный оператор почтовой связи Украины "Укрпочта" выпустила новую марку в рамках проекта "Собственная марка" по мотивам недавнего высказывания президента Украины Владимира Зеленского: "Будапештский меморандум - это х***я!". За менее чем за двое суток со старта ее продажи заработано более 2 миллионов гривен (почти 50 тысяч евро), сообщил в пятницу, 10 января, в Telegram генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский.

"То есть компания, основной акционер которой - государство, своим креативом и выдержкой заработала (не украла или получила) 2+ млн грн, из которых уплатит налоги, которые пойдут на ВСУ и зарплату даже тем депутатам, которые нас так "горячо" любят", - отреагировал Смелянский на критику со стороны отдельных представителей властей. Стоимость марочного листа, на котором традиционно расположены девять почтовых марок и укрупненное изображение марки, составляет 600 гривен (порядка 14 евро).

"Укрпочту" на этот раз вдохновил Зеленский