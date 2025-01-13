Советник Трампа: в ближайшее время состоится телефонный разговор с Путиным

"Это будет первым шагом на пути к дальнейшим действиям", - сказал Уолтц телеканалу ABC. Советник добавил, что подготовка ко встрече Трампа и Путина "уже идет", однако сроков не назвал. На вопрос, примет ли в переговорах участие и президент Украины Владимир Зеленский , он отметил, что формат еще уточняется.

"Мы еще не определили точный ее формат, мы работаем над этим, но я ожидаю, что, по крайней мере, в ближайшие дни и недели состоится телефонный звонок, так что это будет шаг, и мы будем двигаться дальше", - сказал Уолтц.

По его словам, Трамп признает, что невозможно покончить с этой войной без диалога с Кремлем, но он также и считает, что полное выдавливание России из оккупированных частей Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областей и Крыма невозможно. "Все знают, что это должно закончиться дипломатическим путем. Я не думаю, что реалистично говорить, что мы боремся за каждый дюйм украинской земли", - сказал советник президента США, добавив, что это начинают осознавать и другие западные лидеры.