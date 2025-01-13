Избранный президент США Дональд Трамп вскоре позвонит Владимиру Путину в рамках подготовки к встрече, чтобы остановить войну в Украине. Телефонный разговор может состояться "в ближайшие дни или недели", сказал советник лидера США по вопросам национальной безопасности Майкл Уолтц.
Советник Трампа: в ближайшее время состоится телефонный разговор с Путиным
"Это будет первым шагом на пути к дальнейшим действиям", - сказал Уолтц телеканалу ABC. Советник добавил, что подготовка ко встрече Трампа и Путина "уже идет", однако сроков не назвал. На вопрос, примет ли в переговорах участие и президент Украины Владимир Зеленский, он отметил, что формат еще уточняется.
"Мы еще не определили точный ее формат, мы работаем над этим, но я ожидаю, что, по крайней мере, в ближайшие дни и недели состоится телефонный звонок, так что это будет шаг, и мы будем двигаться дальше", - сказал Уолтц.
По его словам, Трамп признает, что невозможно покончить с этой войной без диалога с Кремлем, но он также и считает, что полное выдавливание России из оккупированных частей Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областей и Крыма невозможно. "Все знают, что это должно закончиться дипломатическим путем. Я не думаю, что реалистично говорить, что мы боремся за каждый дюйм украинской земли", - сказал советник президента США, добавив, что это начинают осознавать и другие западные лидеры.
Уолтц отметил, что теперь задача Киева - остановить продвижение российской армии и укрепить свои позиции перед переговорами, и, чтобы их провести, он должен снизить мобилизационный возраст с 25 до 18 лет, так как украинской армии не хватает персонала.
"Они, конечно, проявили невероятную смелость, очень благородную и стойкую, но мы должны решить эту проблему. В конце концов речь идет не только об оружии, боеприпасах и выписывании новых чеков. Важно стабилизировать линию фронта, чтобы мы могли начать поиск какого-то решения",
- пояснил советник Трампа. По мнению Уолтца, первым шагом могло бы стать прекращение огня обеими сторонами, что позволило бы начать разработку параметров мирного договора.
Провести встречу Трампа и Путина выразила готовность Швейцария.
Уолтц не предоставил никакой информации о том, где ожидаемая встреча могла бы произойти.
Кремль заявил в пятницу, что "приветствует" готовность Трампа к диалогу по вопросу войны России против Украины, однако указал, что никаких конкретных планов разработано не было, и очная встреча может состояться только после инаугурации Трампа 20 января.
Москва ранее отвергала условия мирного плана, просочившегося в СМИ из команды Трампа, который предусматривал замораживание линии фронта, отсрочку вступления Украины в НАТО на 20 лет и размещение европейских миротворцев.
Уолтц в воскресном интервью также указал, что "не реалистично" ждать полного вывода российских войск из оккупированных регионов Украины, а также из Крыма.
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