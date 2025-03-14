Исследователь: США в переговорах о мире в Украине "выложили на стол" много вопросов

Исследователь напомнил, что президент США Дональд Трамп уделяет большое внимание экономическим вопросам и готов увязать их с гарантиями безопасности, что может не нравиться партнерам.

В отношениях с Россией США ставят на обсуждение как санкции, так и инвестиции в Россию, проекты по добыче природных ресурсов и другие подобные вопросы.

"Идея заключается в том, что Россия может пойти на некоторые уступки в Украине", сказал Ростокс.

В случае прекращения огня в Украине исследователь не видит возможности отправки туда войск из других стран, но в случае прочного мира это можно сделать, отправив крупные, хорошо оснащенные и вооруженные подразделения войск НАТО численностью в десятки тысяч человек глубоко за линию фронта в Украине, но таким образом, чтобы они были готовы реагировать на инциденты на линии фронта.

Россия сейчас делает все возможное, чтобы изолировать Украину и запугать страны, которые думают о направлении миротворцев в Украину, прокомментировал Ростокс.

Отвечая на вопрос о возможности прекращения огня в Украине и потенциальных попытках России использовать это в политических целях, он сказал, что Россия осознает, что согласие на прекращение огня позволит ей выглядеть разумным, здравомыслящим партнером, что, в свою очередь, откроет дверь для дальнейших переговоров с Трампом.

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