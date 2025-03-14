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Видео В Вентспилсе поход женщины в магазин обернулся трагедией

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Авария. Иллюстративное фото
Авария. Иллюстративное фото Фото: Jure Divich/Shutterstock

В Вентспилсе пожилая женщина попала под колеса автомобиля BMW когда переходила дорогу и позже скончалась в больнице, сообщает программа Degpunktā.

Предположительно, женщина решила перейти дорогу в неположенном месте, поскольку ближайший регулируемый пешеходный переход находился более чем в 100 метрах от выхода из супермаркета.

Она была не единственной жительницей района, использовавшей этот опасный маршрут.

Госполиция отмечает, что погибшая, вероятно, пересекала улицу Дурбес со стороны парковки торгового центра в неположенном месте.

Водитель автомобиля не находился в состоянии алкогольного опьянения, а техническое состояние машины не вызвало нареканий со стороны полиции.

Госполиция просит очевидцев происшествия откликнуться и связаться с правоохранителями по телефону 112.

Больше подробностей - в сюжете программы Degpunktā.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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