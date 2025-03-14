В Вентспилсе пожилая женщина попала под колеса автомобиля BMW когда переходила дорогу и позже скончалась в больнице, сообщает программа Degpunktā.
Видео ⟩ В Вентспилсе поход женщины в магазин обернулся трагедией
Предположительно, женщина решила перейти дорогу в неположенном месте, поскольку ближайший регулируемый пешеходный переход находился более чем в 100 метрах от выхода из супермаркета.
Она была не единственной жительницей района, использовавшей этот опасный маршрут.
Госполиция отмечает, что погибшая, вероятно, пересекала улицу Дурбес со стороны парковки торгового центра в неположенном месте.
Водитель автомобиля не находился в состоянии алкогольного опьянения, а техническое состояние машины не вызвало нареканий со стороны полиции.
Госполиция просит очевидцев происшествия откликнуться и связаться с правоохранителями по телефону 112.
Больше подробностей - в сюжете программы Degpunktā.
Видео: Сюжет программы Degpunktā
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