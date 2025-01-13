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Над Видземе и Латгале пройдут перелеты вертолетов сил союзников

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Вертолет
Вертолет Фото: Edijs Pālens/LETA

С 13 по 17 января над Видземе и Латгале пройдут перелеты вертолетов сил союзников, сообщает агентство LETA.

Перелеты будут осуществляться на малой высоте с 8 до 17 часов.

Жителей призывают не тревожиться и отнестись с пониманием.

Как указано на сайте НВС MIL.lv, полеты на малых высотах - это особые военно-тактические полеты воздушных судов военной авиации - самолетов и вертолетов, - необходимые для поддержания их пилотами квалификации и соответствующих возможностей, требуемых для выполнения боевых и других полетов, и это лишь часть общего числа тренировочных полетов, которые необходимо выполнить пилотам. Как полеты на малых высотах, так и так называемые "высокие" полеты, то есть полеты общего и оперативного воздушного движения, осуществляются в воздушном пространстве Латвии только на высоте и скорости, указанных в нормативных актах, поэтому шум, создаваемый военными воздушными судами, носит временный характер и не причиняет вреда людям и имуществу.

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