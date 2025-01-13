Штейнбука: Все ли мы сделали для привлечения инвестиций? Думаю, нет

Согласно ноябрьским прогнозам, в 2024 году в экономику Латвии должно было поступить около 847 миллионов средств ЕС, что на 159 миллионов меньше, чем прогнозировалось летом.

Министерство финансов следит за тем, чтобы освоение средств ЕС не затягивалось, а результаты были лучше: если в программном периоде 2014-2020 годов заявки на проекты рассматривались в среднем 179 дней и только 0,08% проектов были утверждены сразу после подачи, то в текущем периоде 2021-2027 годов проекты рассматриваются в среднем за 41 день и 49% утверждаются с первого раза.

"Несмотря на значительный прогресс, еще есть куда расти, и мы по-прежнему видим, что освоение средств задерживается и переносится на следующий год", - сказала Штейнбука.

По ее словам, ожидается, что экономика получит еще около 1,52 млрд евро в 2025 году, 1,49 млрд евро в 2026 году и в среднем более 900 млн евро в год в 2027 и 2028 годах. "Я не помню такого количества средств ЕС, как в ближайшие годы, и не знаю, когда их будет больше. Эффективное вложение средств ЕС в латвийскую экономику - это огромная возможность ускорить рост", - сказала руководитель FDP.