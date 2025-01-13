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Штейнбука: Все ли мы сделали для привлечения инвестиций? Думаю, нет

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Инна Штейнбука
Инна Штейнбука Фото: Edijs Pālens/LETA

Латвия, к сожалению, не использовала все возможные механизмы для стимулирования инвестиций, заявила в интервью агентству LETA председатель Совета по фискальной дисциплине (FDP) Инна Штейнбука.

"Теоретически существует много средств для стимулирования экономического роста. Прежде всего, это инвестиции. Все ли мы сделали для привлечения инвестиций? Думаю, нет", - сказала она.

Она привела в пример Литву, чья экономика в прошлом году выросла на 2,2 %, несмотря на общую стагнацию в Европейском союзе (ЕС).

"Мы часто говорим, что наша геополитическая ситуация не способствует инвестициям, потому что у нас есть непредсказуемый сосед. Однако этот же сосед есть и у литовцев, и, несмотря на геополитические обстоятельства, Литва достигла роста", - сказала Штейнбука, добавив, что в Литве, возможно, более привлекательный и благоприятный инвестиционный климат, включая более доступные банковские кредиты, меньшую бюрократию и более поддерживающее бизнес правительство.

"Трудно назвать все причины, но результат очевиден: валовой внутренний продукт (ВВП) Литвы растет, а наш сокращается; разрыв между нашим ВВП на душу населения и ВВП Литвы увеличивается. Жаль, что мы не используем все возможные механизмы для стимулирования инвестиций", - сказала руководитель FDP.

Она отметила, что фонды ЕС являются одним из факторов роста во всех трех странах Балтии, а в Латвии даже в условиях медленного роста инвестиции европейских фондов сыграли важную роль.

Согласно ноябрьским прогнозам, в 2024 году в экономику Латвии должно было поступить около 847 миллионов средств ЕС, что на 159 миллионов меньше, чем прогнозировалось летом.

Министерство финансов следит за тем, чтобы освоение средств ЕС не затягивалось, а результаты были лучше: если в программном периоде 2014-2020 годов заявки на проекты рассматривались в среднем 179 дней и только 0,08% проектов были утверждены сразу после подачи, то в текущем периоде 2021-2027 годов проекты рассматриваются в среднем за 41 день и 49% утверждаются с первого раза.

"Несмотря на значительный прогресс, еще есть куда расти, и мы по-прежнему видим, что освоение средств задерживается и переносится на следующий год", - сказала Штейнбука.

По ее словам, ожидается, что экономика получит еще около 1,52 млрд евро в 2025 году, 1,49 млрд евро в 2026 году и в среднем более 900 млн евро в год в 2027 и 2028 годах. "Я не помню такого количества средств ЕС, как в ближайшие годы, и не знаю, когда их будет больше. Эффективное вложение средств ЕС в латвийскую экономику - это огромная возможность ускорить рост", - сказала руководитель FDP.

Однако существуют объективные трудности с экспортом, который также является одним из двигателей роста - стагнация экономики ЕС снижает спрос на латвийские товары и услуги. "Боюсь, что в будущем ситуация не улучшится, так как есть риск, что США введут жесткие протекционистские ограничения, повысив тарифы на европейские товары. Это, конечно, не будет способствовать росту экспорта, скорее наоборот", - сказала Штейнбука.

Однако, несмотря на стагнацию рынков ЕС, Латвии удалось переориентировать свои экспортные рынки. "Мы живем в мире санкций, и текущая геополитическая ситуация заставляет нас переориентировать экспорт из России и Беларуси на другие рынки", - отметила Штейнбука.

По ее словам, если в 2020 году Латвия экспортировала в Россию 8,5% от общего объема экспорта, то за последние 10 месяцев - около 5,6%. "Это все еще много, но доля экспорта снижается", - подчеркнула Штейнбука.

Она также отметила, что в 2020 году Латвия экспортировала в страны ЕС 65,5 % от общего объема экспорта, а за последние 10 месяцев - 69,4%. "Таким образом, мы начали больше экспортировать в ЕС, несмотря на то, что спрос в ЕС сейчас ограничен", - сказала она, добавив, что для укрепления экспортной способности латвийских предприятий необходимо более активное кредитование и большие инвестиции в инновационные технологии, а также наличие человеческого капитала.

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