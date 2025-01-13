Латвия, к сожалению, не использовала все возможные механизмы для стимулирования инвестиций, заявила в интервью агентству LETA председатель Совета по фискальной дисциплине (FDP) Инна Штейнбука.
Штейнбука: Все ли мы сделали для привлечения инвестиций? Думаю, нет
"Теоретически существует много средств для стимулирования экономического роста. Прежде всего, это инвестиции. Все ли мы сделали для привлечения инвестиций? Думаю, нет", - сказала она.
Она привела в пример Литву, чья экономика в прошлом году выросла на 2,2 %, несмотря на общую стагнацию в Европейском союзе (ЕС).
"Мы часто говорим, что наша геополитическая ситуация не способствует инвестициям, потому что у нас есть непредсказуемый сосед. Однако этот же сосед есть и у литовцев, и, несмотря на геополитические обстоятельства, Литва достигла роста", - сказала Штейнбука, добавив, что в Литве, возможно, более привлекательный и благоприятный инвестиционный климат, включая более доступные банковские кредиты, меньшую бюрократию и более поддерживающее бизнес правительство.
"Трудно назвать все причины, но результат очевиден: валовой внутренний продукт (ВВП) Литвы растет, а наш сокращается; разрыв между нашим ВВП на душу населения и ВВП Литвы увеличивается. Жаль, что мы не используем все возможные механизмы для стимулирования инвестиций", - сказала руководитель FDP.
Она отметила, что фонды ЕС являются одним из факторов роста во всех трех странах Балтии, а в Латвии даже в условиях медленного роста инвестиции европейских фондов сыграли важную роль.
Согласно ноябрьским прогнозам, в 2024 году в экономику Латвии должно было поступить около 847 миллионов средств ЕС, что на 159 миллионов меньше, чем прогнозировалось летом.
Министерство финансов следит за тем, чтобы освоение средств ЕС не затягивалось, а результаты были лучше: если в программном периоде 2014-2020 годов заявки на проекты рассматривались в среднем 179 дней и только 0,08% проектов были утверждены сразу после подачи, то в текущем периоде 2021-2027 годов проекты рассматриваются в среднем за 41 день и 49% утверждаются с первого раза.
"Несмотря на значительный прогресс, еще есть куда расти, и мы по-прежнему видим, что освоение средств задерживается и переносится на следующий год", - сказала Штейнбука.
По ее словам, ожидается, что экономика получит еще около 1,52 млрд евро в 2025 году, 1,49 млрд евро в 2026 году и в среднем более 900 млн евро в год в 2027 и 2028 годах. "Я не помню такого количества средств ЕС, как в ближайшие годы, и не знаю, когда их будет больше. Эффективное вложение средств ЕС в латвийскую экономику - это огромная возможность ускорить рост", - сказала руководитель FDP.
Однако существуют объективные трудности с экспортом, который также является одним из двигателей роста - стагнация экономики ЕС снижает спрос на латвийские товары и услуги. "Боюсь, что в будущем ситуация не улучшится, так как есть риск, что США введут жесткие протекционистские ограничения, повысив тарифы на европейские товары. Это, конечно, не будет способствовать росту экспорта, скорее наоборот", - сказала Штейнбука.
Однако, несмотря на стагнацию рынков ЕС, Латвии удалось переориентировать свои экспортные рынки. "Мы живем в мире санкций, и текущая геополитическая ситуация заставляет нас переориентировать экспорт из России и Беларуси на другие рынки", - отметила Штейнбука.
По ее словам, если в 2020 году Латвия экспортировала в Россию 8,5% от общего объема экспорта, то за последние 10 месяцев - около 5,6%. "Это все еще много, но доля экспорта снижается", - подчеркнула Штейнбука.
Она также отметила, что в 2020 году Латвия экспортировала в страны ЕС 65,5 % от общего объема экспорта, а за последние 10 месяцев - 69,4%. "Таким образом, мы начали больше экспортировать в ЕС, несмотря на то, что спрос в ЕС сейчас ограничен", - сказала она, добавив, что для укрепления экспортной способности латвийских предприятий необходимо более активное кредитование и большие инвестиции в инновационные технологии, а также наличие человеческого капитала.
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