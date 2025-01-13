1 января Украина прекратила транзит российского газа в Европейский союз через газопроводы, проходящие по ее территории.

В понедельник пресс-секретарь "Газпром" подтвердил агентству AFP подлинность письма, опубликованного в российских СМИ. В этом письме один из руководителей предлагает сократить 40% штата главного управления "Газпром" в Санкт-Петербурге.

В письме, датированном 23 декабря 2024 года и адресованном генеральному директору "Газпром" Алексею Миллеру, заместитель председателя правления Елена Ильюхина пишет, что число работающих в центральном аппарате следует снизить с более чем 4100 до 2500 человек.

"Вызовы, с которыми сталкивается группа "Газпром", требуют сокращения времени, необходимого для подготовки и принятия решений", - указывает Ильюхина в своем сообщении, раскритиковав чрезмерные бюрократические процедуры внутри компании.

Предлагаемое сокращение не коснется работников, занятых в производстве.

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