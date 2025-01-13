Комиссия: в эстонской авиакомпании Nordica могли быть совершены уголовно наказуемые действия

"Пока что много неясностей вокруг Nordica, и вполне возможно, что в ближайшее время всплывут новые факты. Однако уже известно, что на протяжении длительного времени из Nordica ежемесячно утекало по 190 000 евро в пользу сомнительной консалтинговой фирмы, что та участвовала в процессе приватизации, а гонорары выплачивались людям, которые фактически довели Nordica до банкротства", - заключила глава антикоррупционной комиссии.

Ранее в ноябре прошлого года стало известно, что Nordic Aviation Group будет ликвидирована и подаст заявление о банкротстве после неудавшихся переговоров с потенциальным инвестором - миноритарным акционером латвийской авиакомпании airBaltic, датским предпринимателем Ларсом Тусеном.

Весной прошлого года правительство Эстонии в принципе согласилось приватизировать семь государственных предприятий. Среди них - Nordica и Transpordi Varahaldus, последняя является компанией по управлению активами и предоставляет в лизинг самолеты для Nordica и Regional Jet, а также обеспечивает их запчастями. Во флоте Transpordi Varahaldus имеется семь лайнеров Bombardier, все они сданы в аренду Nordica.

Эстонские власти решили продать Nordic Aviation Group, так как компания работала в режиме субподрядчика и, по сути, не собиралась выполнять рейсы из Таллинна. Это означало отсутствие у нее стратегической цели в интересах Эстонского государства.

Nordic Aviation Group была учреждена в 2015 году после того, как предыдущая национальная авиакомпания Эстонии, Estonian Air, прекратила существование в связи с заключением Еврокомиссии о незаконной госпрограмме поддержки. Тогда перед Nordica ставили ключевые задачи: обеспечивать полеты из Таллинна, создавать конкуренцию на авиарынке и вести коммерчески устойчивую деятельность. Однако в 2019 году группа прекратила полеты из Таллинна, так как не смогла конкурировать с другими авиакомпаниями.

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