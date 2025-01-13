Проверка протоколов заседаний наблюдательного совета принадлежащей Эстонии авиакомпании Nordica выявила новые обстоятельства, которые могут обернуться уголовным делом. Об этом сообщила председатель парламентской антикоррупционной комиссии Эстонии Анастасия Коваленко-Келварте.
Комиссия: в эстонской авиакомпании Nordica могли быть совершены уголовно наказуемые действия
"Новое руководство долгое время публично лгало, утверждая, что Nordica больше не грозит банкротство. Генеральный директор Nordica Ремко Алтиус объявил это журналистам 7 ноября, хотя и до того, и неделю спустя на заседании наблюдательного совета руководство признало критическое состояние компании. Банкротство объявили уже 20 ноября", - заявила Коваленко-Келварте.
По словам председателя комиссии, неправду говорила и должностная особа из Министерства климата, которая является членом наблюдательного совета Nordica.
"Сандер Салму солгал на заседании комиссии, утверждая, что контракт Nordica с консалтинговой компанией Knighthood Global, который обходится в 190 000 евро в месяц, якобы заключен только на шесть месяцев с августа 2023 года", - заявила представитель оппозиционной Центристской партии.
"Хочу напомнить, что в Италии против руководства этой компании (Knighthood Global) возбуждено уголовное дело в связи с мошенническим банкротством одной авиакомпании. Из изученных протоколов видно, что 27 февраля контракт с этим предприятием был продлен на неопределенный срок. Причем произошло это через четыре месяца после того, как тогдашний министр климата Кристен Михал был проинформирован о криминальном прошлом Knighthood Global. Однако наблюдательный совет совместно с представителями министерства все равно принял решение продолжать сотрудничество", - подчеркнула Ковальенко-Келварте.
Она добавила, что контракт обошелся Nordica в огромную сумму, а его продление позволило людям, нанятым через Knighthood Global, продолжать работать в руководстве Nordica и получать за это зарплату.
"До сих пор неясно, почему предыдущий руководитель внезапно ушел, хотя обещал проработать до конца года. По словам наблюдательного совета и правления, для всех это стало неожиданностью, но уже через два дня после его ухода появилась новая консалтинговая фирма, а вместе с ней - и новый менеджер", - отметила депутат от оппозиции.
По словам Коваленко-Келварте, остаются непонятными причины, по которым вообще началось сотрудничество с упомянутой консалтинговой компанией.
"Мы знаем лишь то, что не проводились никакие публичные закупки, что само по себе вызывает сомнения. Наблюдательный совет не обсуждал эти отношения, а один из членов совета является партнером данной консалтинговой фирмы. Хотя официально он отстранился от принятия всех решений, антикоррупционная комиссия пока так и не получила документальных подтверждений о том, каким образом выбирался партнер, каковы были условия, какие возможности предлагались и у кого еще запрашивались предложения", - пояснила она.
Политик отметила, что Nordica старается скрыть детали, связанные с наймом Knighthood Global.
"Хотя обычно на пересылку документа уходит всего десять минут, комиссии прислали лишь краткую выжимку, на подготовку которой ушло целых 50 дней", - рассказала Коваленко-Келварте.
Она также сообщила, что необходимо выяснить, насколько реальными были финансовые потребности Nordica. Если компания регулярно оказывалась в тяжелом положении, возникает вопрос, каким образом она обеспечивала исполнение своих обязательств на протяжении последнего полутора лет.
"Пока что много неясностей вокруг Nordica, и вполне возможно, что в ближайшее время всплывут новые факты. Однако уже известно, что на протяжении длительного времени из Nordica ежемесячно утекало по 190 000 евро в пользу сомнительной консалтинговой фирмы, что та участвовала в процессе приватизации, а гонорары выплачивались людям, которые фактически довели Nordica до банкротства", - заключила глава антикоррупционной комиссии.
Ранее в ноябре прошлого года стало известно, что Nordic Aviation Group будет ликвидирована и подаст заявление о банкротстве после неудавшихся переговоров с потенциальным инвестором - миноритарным акционером латвийской авиакомпании airBaltic, датским предпринимателем Ларсом Тусеном.
Весной прошлого года правительство Эстонии в принципе согласилось приватизировать семь государственных предприятий. Среди них - Nordica и Transpordi Varahaldus, последняя является компанией по управлению активами и предоставляет в лизинг самолеты для Nordica и Regional Jet, а также обеспечивает их запчастями. Во флоте Transpordi Varahaldus имеется семь лайнеров Bombardier, все они сданы в аренду Nordica.
Эстонские власти решили продать Nordic Aviation Group, так как компания работала в режиме субподрядчика и, по сути, не собиралась выполнять рейсы из Таллинна. Это означало отсутствие у нее стратегической цели в интересах Эстонского государства.
Nordic Aviation Group была учреждена в 2015 году после того, как предыдущая национальная авиакомпания Эстонии, Estonian Air, прекратила существование в связи с заключением Еврокомиссии о незаконной госпрограмме поддержки. Тогда перед Nordica ставили ключевые задачи: обеспечивать полеты из Таллинна, создавать конкуренцию на авиарынке и вести коммерчески устойчивую деятельность. Однако в 2019 году группа прекратила полеты из Таллинна, так как не смогла конкурировать с другими авиакомпаниями.
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