Ранее сообщалось, что Служба госбезопасности (VDD) задержала россиянина 20 декабря 2023 года. Уголовный процесс против этого лица начат на пару дней раньше - 18 декабря. VDD провела следственные действия на пяти связанных с этим лицом объектах в Риге и ее окрестностях.

В мае 2024 года служба передала дело на предъявление обвинения.

Латвийские суды в последние годы рассматривали несколько начатых VDD уголовных дел о шпионаже в пользу России и Беларуси. Так, суд первой инстанции приговорил бывшего депутата Сейма Яниса Адамсонса за шпионаж в пользу России к тюремному заключению на восемь лет и шесть месяцев.

По этому же делу россиянина, бывшего сотрудника ФСБ Геннадия Силонова за шпионаж суд наказал лишением свободы на семь лет и шесть месяцев, с надзором пробации на два года.

Приговор обжалован и находится в Рижском окружном суде.

По другому делу осенью прошлого года суд первой инстанции приговорил таксиста Сергея Сидорова за шпионаж в пользу России к лишению свободы на семь лет и надзору пробации на два года.

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