Рижский районный суд на этой неделе приговорил за шпионаж в пользу России к восьми годам лишения свободы 72-летнего гражданина России, бывшего советского офицера, сообщает прокуратура.
Обвиняемый сможет обжаловать приговор в Рижском окружном суде.
Обвиняемый после увольнения из вооруженных сил СССР остался жить в Латвии.
Согласно обвинению прокуратуры, мужчина получил публично доступную информацию о политических процессах Латвии, критической инфраструктуре и военных объектах в окрестностях Рижского аэропорта, а именно о происходящем в самом аэропорту, проведенных на его территории ремонтных работах, строительстве ангаров, а также наблюдал за территорией окрестностей 17-го батальона Земессардзе.
Полученную информацию он передал представителю российской разведки, съездив лично в Калининград. Конкретный объем переданной информации, впрочем, обвинению определить затруднился, учитывая, что шпионаж велся в течение длительного времени и обвиняемый передавал полученные сведения, лично отправляясь в Россию.
Кроме того, в его гараже были обнаружены взрывные брикеты - один брикет гексогена весом 975 граммов и четыре тротиловых брикета общей массой 759,4 грамма, как и 136 патронов.
Прокурор за указанные в обвинении преступления в судебных прениях требовала приговорить мужчину к лишению свободы на восемь лет и надзору пробации на два года. Суд это наказание и назначил.
Ранее сообщалось, что Служба госбезопасности (VDD) задержала россиянина 20 декабря 2023 года. Уголовный процесс против этого лица начат на пару дней раньше - 18 декабря. VDD провела следственные действия на пяти связанных с этим лицом объектах в Риге и ее окрестностях.
В мае 2024 года служба передала дело на предъявление обвинения.
Латвийские суды в последние годы рассматривали несколько начатых VDD уголовных дел о шпионаже в пользу России и Беларуси. Так, суд первой инстанции приговорил бывшего депутата Сейма Яниса Адамсонса за шпионаж в пользу России к тюремному заключению на восемь лет и шесть месяцев.
По этому же делу россиянина, бывшего сотрудника ФСБ Геннадия Силонова за шпионаж суд наказал лишением свободы на семь лет и шесть месяцев, с надзором пробации на два года.
Приговор обжалован и находится в Рижском окружном суде.
По другому делу осенью прошлого года суд первой инстанции приговорил таксиста Сергея Сидорова за шпионаж в пользу России к лишению свободы на семь лет и надзору пробации на два года.
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