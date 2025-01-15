Видео Трагедия под Вентспилсом: разрушительный пожар унес жизни мужчины и его собаки

Часть дома превратилась в руины. Пожар возник в тот момент, когда соседи спали. Однако некоторые жители Пилтене, бодрствовавшие, признаются, что из дома за полчаса до того, как он был охвачен пламенем, уже поднимался дым.

На него внимания не обращали, так как мужчина нередко палил в помещениях загрязняющие воздух вещи.

"Он топил всякую старую мебель (…). Таких настоящих дров у него и не было", - рассказывает сосед Волдемар.

Тушить пламя прибыли спасатели из Пилтенского и Вентспилсского депо. Несмотря на то, что пожарные прибыли быстро, хозяина дома и его маленькую собачку спасти не удалось.

Что привело к возгоранию, непонятно, но у местных жителей есть версии.

Видео: Сюжет Degpunktā

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