Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня, подтверждают посредники из Катара и США

По его словам, соглашение достигнуто в соответствии с его собственным планом, который он предложил в мае 2024 года и который был единогласно одобрен Совбезом ООН.

План предполагает три этапа, первому из которых отвечает соглашение, заключенное в Катаре, — прекращение огня в Газе и возвращение израильских заложников.

На втором этапе Израиль и ХАМАС обсудят шаги для полного окончания войны, заявил президент США. Эта фаза, по его словам, должна продлиться шесть недель, но если за этот срок договоренности не будут достигнуты, режим прекращения огня будет продлен.

И, наконец, третий этап переговоров будет посвящен возвращению оставшихся заложников в Израиль обсуждению плана по реконструкции сектора Газа.

По словам Джо Байдена, это были одни из самых тяжелых переговоров в его политической карьере.

Многое еще предстоит сделать, но на данном этапе самое главное, что мирные палестинцы получат долгожданную гуманитарную помощь, а израильские заложники вернутся к своим семьям после 15 месяцев плена, сказал он.

Ликование в Газе и в Израиле

Жители Газы и большинство израильтян восприняли сообщение о сделке с ликованием.

Для палестинцев это означает окончание бомбардировок и возвращение сотен тысяч перемещенных лиц в свои дома.

Сектор Газа Фото: Reuters

В Израиле десятки тысяч человек встретили новость из Катара на улицах городов.