Кабинет министров Израиля отложил голосование по мирной сделке, обвинив ХАМАС в отказе от ряда пунктов. Обстрелы Газы продолжаются

Также на первом этапе соглашения в сектор Газа будет направлена гуманитарная помощь . Предполагается, что ежедневно в сектор будут заезжать тысячи грузовиков.

Одновременно ХАМАС начнет отпускать израильских заложников. Первая группа будет состоять из 33 человек (ранее говорилось о 34). Это будут женщины, дети и старики. Однако неясно, сколько из этого числа будет живых людей и в скольких случаях речь идет о передаче тел.

Как заявил представитель израильского кабинета Давид Месер, власти полагают, что в большинстве своем это будут живые заложники.

Этот пункт соглашения, а также то, что правительство до конца не знает, кого им отдадут, вызывает ярость в Израиле.

ХАМАС требует взамен тысячу палестинских заключенных, и все они – живые люди, а Израиль не только в очередной раз идет на неравноценный обмен, но еще и действует вслепую, говорят многие израильтяне.

Им неясно, почему их правительство сразу не потребовало возвращения всех 94 заложников. По данным израильской разведки, именно столько израильтян все еще находятся в плену, 34 из них мертвы.

Палестинские официальные представители заявляют, что судьба остальных заложников будет обсуждаться на дальнейших этапах выработки соглашения, к которым стороны приступят на 16-й день прекращения огня при условии, что первая фаза будет проходить согласно плану.

Второй этап