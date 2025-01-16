Главное за 16 января Новые правила получения наследства, уникальный завод в Риге и проблемы с перерасчетом пенсий

В среду, 15 января, в соцсетях возникла дискуссия по поводу электромобиля Nissan, водитель которого решил зарядить свое транспортное средство необычным способом. TVNET+ связался как с Rīgas satiksme, так и с Госполицией, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.

Самая большая проблема с неправильным перерасчетом пенсий связана с качеством данных, а не работой Государственного агентства социального страхования (VSAA), считает Министерство благосостояния.

За рубежом:

"Вот почему я говорю, что если ты живешь в Эстонии, то тебе нужно иметь доход в ИТ-секторе", - советует иностранец Манан, который прожил в Эстонии более восьми лет, в социальных сетях. "Моя зарплата составляет 2000-3000 евро, и даже мне сложно", - комментирует один уроженец Эстонии, пишет Rus.Postimees.

Многократный призер спортивных состязаний по гребле, военнослужащая Национальной гвардии Украины Лариса Жалинская тайно уехала в Россию, оформив второй загранпаспорт, сообщает украинское агентство УНИАН.

Итальянское правительство и компания Lufthansa в среду, 15 января, завершили сделку, в рамках которой немецкая национальная авиакомпания приобрела 41% акций итальянского национального авиаперевозчика ITA Airways.