В Латвии изменились правила получения наследства, в Риге приступили к созданию уникального завода, а скандал с неправильной индексацией пенсий получил новый поворот - число недополучивших деньги пенсионеров выросло почти до тысячи, но Минблаг не винит в этом VSAA. Об этих и других новостях читайте в ежедневной подборке от RUS TVNET - рассказываем коротко о главном за четверг, 16 января.
Главное за 16 января ⟩ Новые правила получения наследства, уникальный завод в Риге и проблемы с перерасчетом пенсий
Новости Латвии:
До сих пор многие объекты недвижимости принимались наследниками молча, т. е. они не обращались к нотариусу для оформления наследства, не регистрировали недвижимость в Земельной книге. Если были оплачены все счета и уплачен налог на недвижимость, никаких проблем не было. С 1 января ситуация значительно изменилась. Если принять наследство молча, может получиться так, что недвижимость будет потеряна. В дальнейшем, вступая в наследство, за долги умершего нужно будет рассчитываться только в том объеме, в каком оставлено имущество умершего.
Размер семейного государственного пособия обычно вызывает широкие дискуссии, и в середине января этого года пособия вновь привлекли внимание пользователей социальных сетей. В них распространялась информация о том, что в Латвии на одного ребенка выплачивается 11,75 евро. Проект проверки фактов TVNET "Фактомат" выясняет, действительно ли размер семейного пособия в этом году настолько мал.
В Риге приступили к созданию первого в мире завода, который будет выпускать синтетические смолы. Работы планируется завершить в следующем году, а весь проект станет полностью функциональным в 2027 году, как сообщает LSM+ в своем новостном выпуске.
В среду, 15 января, в соцсетях возникла дискуссия по поводу электромобиля Nissan, водитель которого решил зарядить свое транспортное средство необычным способом. TVNET+ связался как с Rīgas satiksme, так и с Госполицией, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.
Самая большая проблема с неправильным перерасчетом пенсий связана с качеством данных, а не работой Государственного агентства социального страхования (VSAA), считает Министерство благосостояния.
За рубежом:
"Вот почему я говорю, что если ты живешь в Эстонии, то тебе нужно иметь доход в ИТ-секторе", - советует иностранец Манан, который прожил в Эстонии более восьми лет, в социальных сетях. "Моя зарплата составляет 2000-3000 евро, и даже мне сложно", - комментирует один уроженец Эстонии, пишет Rus.Postimees.
Многократный призер спортивных состязаний по гребле, военнослужащая Национальной гвардии Украины Лариса Жалинская тайно уехала в Россию, оформив второй загранпаспорт, сообщает украинское агентство УНИАН.
Итальянское правительство и компания Lufthansa в среду, 15 января, завершили сделку, в рамках которой немецкая национальная авиакомпания приобрела 41% акций итальянского национального авиаперевозчика ITA Airways.
Европейский союз подготовился к этой зиме, заполнив газовые хранилища быстрее, чем планировалось. Однако этой зимой газ расходуется быстрее, чем в среднем за последние пять лет. При этом на следующую зиму, впервые с начала энергетического кризиса, вызванного войной России против Украины, Европа может не успеть заполнить газовые запасы. Это, в свою очередь, может привести к конкуренции за поставки газа с другими регионами мира, сообщает портал Lsm.lv.
США ввели новые ограничения в отношении 100 российских компаний, еще ранее включенных в санкционные списки. Для отмены этих санкций теперь придется заручиться поддержкой Конгресса.
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