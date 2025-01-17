Комментирует Лусис На шоссе Латвии надо запретить обгонять

Да, именно так. Не психопат-убийца, который на скользком шоссе в повороте едет мимо фуры, ведя полный фургон с детьми, нет. Потому что, видите ли, грузовик, наверное, ехал слишком медленно и это, как известно, означает, что он автоматически виноват, потому что буквально провоцирует всех себя обгонять на необозримых поворотах.

"О страшной беде - аварии. В обгоне всегда задействованы 2, в том числе и обгоняемый. Мой родственник, дальнобойщик всегда говорил: "Если видишь в зеркалах, что проходят, ну отпусти педаль, может быть, даже притормози, ну пусти этого бегуна, пусть бежит спокойно!" Очень жаль погибших и пострадавших. 💔", - пишет в соцсетях аноним

Кто-то указывает ей на рассказанное водителями грузовика о том, что они уже тормозили и сделали все возможное, чтобы избежать столкновения, но и с этим объяснением аноним не согласен. "А что бы еще они сказали? Ведь за нарушение маневра обгона, если не ошибаюсь, тоже есть наказание".

То есть водители обманывают. Наверное, заметили, что микроавтобус начал маневр обгона и специально еще давил на газ. Ведь у них же свои жизни, наверное, плевать - просто разобьют свои рабочие машины и уничтожат товары, которые везут, чисто для того, чтобы не пропустить кого-то. Сенсационно гениальный ход мыслей.

Потому что, видите ли, всегда виноваты все остальные. Если не будет возможности свалить вину на другого человека, то виновником окажется дерево, которое сознательно выросло на обочине и буквально выбежало на дорогу, чтобы лишить жизни невинного человека. Все, что угодно, лишь бы не признать, что виноват только человек, управлявший этим чертовым автомобилем.