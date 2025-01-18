Диктатор Лукашенко помиловал еще 23 политзаключенных

Среди них три женщины и 20 мужчин: 14 из них страдают хроническими заболеваниями, у 12 политзаключенных есть дети.

Это уже восьмое помилование в Беларуси за шесть месяцев. В прошлом году были освобождены 207 человек, которых правозащитники считают политзаключенными. По данным центра "Весна" на 18 января, в Беларуси продолжают находиться под стражей 1244 человека, лишенные свободы по политическим мотивам.

С лета 2020 года правозащитники признали политзаключенными почти 3600 человек, в том числе 656 женщин. Многие из них уже освобождены, полностью отбыв назначенный срок.

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