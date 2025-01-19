"Швеция с этой противокорабельной ракетой, которая имеет усовершенствованную, более мощную боевую часть и увеличенную дальность действия, значительно усилит свои возможности", - отмечает исполнительный директор производителя ракеты SAAB Герген Юхансон.

RBS-15 Mark 3, обладающая радиусом действия свыше 200 километров, может поражать корабли и наземные объекты. Совместно с датчиками, размещенными на земле, в воздухе, на воде и под водой, эти ракеты эффективно перекрывают выход российских военных кораблей в Атлантику.

Кроме того, на российский флот в Балтийском море давят не только шведы, но и другие страны региона. Эстония приобрела ракетные комплексы Blue Spear с дальностью полета ракет 321 километр, а Латвия закупила противокорабельные ракетные системы Naval Strike Missile.

"Эта система станет краеугольным камнем морской обороны Эстонии в ближайшие десятилетия", - заявил бывший командующий Военно-морскими силами Эстонии Йири Саска.