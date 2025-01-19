Вместе с решимостью НАТО и новых стран-членов альянса блокировать российские военные корабли, российский ВМФ в Балтийском море сталкивается с новыми вызовами. Как сообщает британское издание The Telegraph, Швеция, вошедшая в альянс в 2024 году, развернула новую противокорабельную ракету RBS-15 Mark 3, способную наносить удары по российским кораблям, базирующимся в Калининграде и Санкт-Петербурге.
"Швеция с этой противокорабельной ракетой, которая имеет усовершенствованную, более мощную боевую часть и увеличенную дальность действия, значительно усилит свои возможности", - отмечает исполнительный директор производителя ракеты SAAB Герген Юхансон.
RBS-15 Mark 3, обладающая радиусом действия свыше 200 километров, может поражать корабли и наземные объекты. Совместно с датчиками, размещенными на земле, в воздухе, на воде и под водой, эти ракеты эффективно перекрывают выход российских военных кораблей в Атлантику.
Кроме того, на российский флот в Балтийском море давят не только шведы, но и другие страны региона. Эстония приобрела ракетные комплексы Blue Spear с дальностью полета ракет 321 километр, а Латвия закупила противокорабельные ракетные системы Naval Strike Missile.
"Эта система станет краеугольным камнем морской обороны Эстонии в ближайшие десятилетия", - заявил бывший командующий Военно-морскими силами Эстонии Йири Саска.
С расширением НАТО и присоединением к альянсу Швеции и Финляндии Балтийское море стало для российского флота одной из наиболее проблемных зон. Это вызывает сомнения в том, насколько эффективно он сможет действовать в случае вероятного конфликта с НАТО.
The Telegraph подчеркивает, что до сих пор нет ясности, сможет ли Балтийский флот России эффективно противостоять силам НАТО, если напряженность с альянсом перерастет в открытую войну.
Напомним, что 25 декабря в Балтийском море были повреждены соединяющий Эстонию и Финляндию электрокабель EstLink 2 и еще четыре линии связи в Финском заливе. Ранее за последние несколько лет в Балтийском море произошло несколько инцидентов, повлекших повреждение подводной инфраструктуры. Эксперты и политики связывают эти события с организованной Россией гибридной операцией.
В конце прошлого месяца НАТО объявило о наращивании своего военного присутствия в Балтийском море.
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