Вероятно, многие уже успели заметить в интернете одно из самых громко анонсированных мероприятий последних дней - JAUDAS KONFERENCE 2025 ("Конференция мощи"). Его организует "Клуб миллионеров" - бизнес-сообщество для личностной мотивации, о котором ранее никто не слышал. В качестве спикеров заявлены Айнар Шлесерс, Марцис Енцитис, Элина Дидрихсоне и Ник Янсонс.
КОММЕНТИРУЕТ ЛУСИС ⟩ Сектант Енцитис и его "Конференция мощи"
Поскольку конференция проходит ровно за три недели до предстоящих муниципальных выборов, трое из выступающих состоят в партии "Латвия на первом месте", а четвертый - ее яростный сторонник. По сути, людям предлагают заплатить немалые деньги за то, чтобы вживую посмотреть на предвыборную агитацию.
Оказывается, идея создать "Клуб миллионеров" в декабре 2023 года в Рижской Восточной клинической университетской больнице родилась у одного из спикеров Jaudas konference - у политика и сектанта Марциса Енцитиса. Тогда он, в крайне критическом состоянии, попал в больницу с заболеванием, которое, по его словам, уже трижды должно было привести его к смерти.
Однако он поднялся, чтобы создать проект, который многим людям принесет "возможность подняться, возможность обрести финансовую свободу, возможность жить полноценной жизнью". Я бы сказал - прям как Иисус.
Не волнуйтесь - тот факт, что в клубе также участвует "папа Ричарда", не означает, что это клуб лишь для настоящих миллионеров. Как-никак, там же и сам Марцис. "Миллионер - это не только человек, который заработал миллион в денежном выражении, но и человек с мышлением миллионера, способный жить полноценной и счастливой жизнью, а также помогать жить и подниматься другим," говорит сам Йенцитис.
Ничто не указывает на то, что у Марциса Енцитиса есть какое-либо образование, хотя бы немного подтверждающее его способности в новой роли (в 1988 году он получил общее среднее образование в 1-й средней школе города Лимбажи). Также нет никаких признаков, что он обладает пониманием или опытом в сфере бизнеса. Зато в одном из мотивационных видео он сидит на фоне книжного стеллажа и говорит буквально следующее: