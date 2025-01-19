КОММЕНТИРУЕТ ЛУСИС Сектант Енцитис и его "Конференция мощи"

Ничто не указывает на то, что у Марциса Енцитиса есть какое-либо образование, хотя бы немного подтверждающее его способности в новой роли (в 1988 году он получил общее среднее образование в 1-й средней школе города Лимбажи). Также нет никаких признаков, что он обладает пониманием или опытом в сфере бизнеса. Зато в одном из мотивационных видео он сидит на фоне книжного стеллажа и говорит буквально следующее:

"Я старался учиться у сильных, успешных людей, даже платил деньги, чтобы побыть вместе с ними. Прошло уже больше 24 лет, и я непрерывно, каждый день совершенствуюсь, учусь, штудирую, практикую. Большая часть книг, которые вы видите на заднем плане, и это еще не все, – это книги о лидерстве, психологии, мотивации. Среди них есть духовные книги, а также книги о повышении качества личности. Я накопил огромный опыт и знания, усвоил безошибочные принципы и навыки, которые безотказно работают".