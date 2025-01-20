Что будет на Елгавском фестивале ледовых скульптур?

На конкурс эскизов, проведенный перед началом фестиваля, было подано 50 заявок из 21 страны, а к участию было допущено 30 скульпторов из 13 стран, в том числе из Латвии, Литвы, Украины, Чехии, Монголии, Италии, Аргентины, а также впервые в истории фестиваля - из Ирана и Японии.

Скульпторы создадут 45 конкурсных объектов – 15 коллективных работ на острове Паста и 30 индивидуальных произведений искусства на бульваре Яниса Чаксте. Кроме того, пять скульпторов создадут ледяной бар и интерактивные фотоскульптуры, где посетители смогут стать частью композиции — забраться в ракету, заглянуть в телескоп или присоединиться к "Незнайке на Луне".

В скульптурах оживут теории рождения Вселенной, планетных систем и мифологические создания. Художники отразят отношения человека с космосом, научные достижения и моменты философских размышлений, а также создадут образы будущей Вселенной.



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