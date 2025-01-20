С 7 февраля по 9 февраля в Елгаве пройдет 26-й международный фестиваль ледовых скульптур, в котором в этом году примут участие 35 скульпторов из 13 стран, сообщает агентство LETA.
Что будет на Елгавском фестивале ледовых скульптур?
На конкурс эскизов, проведенный перед началом фестиваля, было подано 50 заявок из 21 страны, а к участию было допущено 30 скульпторов из 13 стран, в том числе из Латвии, Литвы, Украины, Чехии, Монголии, Италии, Аргентины, а также впервые в истории фестиваля - из Ирана и Японии.
Скульпторы создадут 45 конкурсных объектов – 15 коллективных работ на острове Паста и 30 индивидуальных произведений искусства на бульваре Яниса Чаксте. Кроме того, пять скульпторов создадут ледяной бар и интерактивные фотоскульптуры, где посетители смогут стать частью композиции — забраться в ракету, заглянуть в телескоп или присоединиться к "Незнайке на Луне".
В скульптурах оживут теории рождения Вселенной, планетных систем и мифологические создания. Художники отразят отношения человека с космосом, научные достижения и моменты философских размышлений, а также создадут образы будущей Вселенной.
ФОТО: Лауреаты Международного фестиваля ледовых скульптур в 2023 году
Впервые на общественном катке острова Паста будет оборудована зона ледовых игр, где можно будет принять участие в турнирах по шашкам, настольному хоккею и домино. Когда стемнеет праздничную атмосферу дополнят музыка, лазерные и световые игры. Будет работать базарчик, ледяной бар. Ожидаются сюрпризы.
В первый день фестиваля, 7 февраля, площадка будет работать с 18:00 до 22:00. Вечером состоится открытие фестиваля и награждение победителей конкурса, а на бульваре Я. Чаксте будет играть 3Live Project. На вечерних концертах выступят также Dzelzs vilks и Citi zēni.
8 и 9 февраля фестиваль можно посетить с 11:00 до 22:00. На сцене на бульваре Я. Чаксте посетители смогут увидеть, как создают скульптуры, будут танцевальные представления и огненные шоу.
В субботу, 8 февраля, в первой половине дня состоятся детские спектакли. В воскресенье также будет ряд спектаклей и игр. А в вечерней программе гостей ждут
Феликс Кигелис со своей группой, Интарс Бусулис и Abonementa orķestris, а также DJ Jax.
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