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Почему новогодние обещания правильно питаться и заниматься спортом растворяются в воздухе?

Перевод: rus.tvnet.lv
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Ночной перекус
Ночной перекус Фото: Abai Bekenov/Shutterstock.com

Новый год - новая, лучшая жизнь. С такими мыслями многие провожают старый год и с ждут нового. Кто-то намерен учиться, кто-то - быстрее подняться по карьерной лестнице. И год за годом многие ставят себе цель питаться здоровее, сбросить лишние килограммы и заниматься спортом, о чем наглядно свидетельствуют заполненные в январе тренажерные залы, которые, правда, со временем все больше пустеют.

Почему люди - кто-то раньше, кто-то позже - возвращаются к прежним пищевым привычкам и бросают физическую активность? Объясняет диетолог Гуна Рийкуре.

Начало нового года - это всегда время размышлений, и во время этих размышлений многие из нас решают что-то изменить в своей жизни.

Правильно питаться и поддерживать физическую активность - это прекрасное обещание, которое должен дать себе каждый из нас, потому что это только улучшит качество нашей жизни. А если кому-то еще удастся избавиться от проблемных килограммов - вообще замечательно.

Но я лично и слышала, и наблюдала ситуации, когда человек берет на себя обязательства, что-то происходит в течение некоторого времени, а затем в какой-то момент, возможно, даже не замечая этого, он возвращается к тому, что было в конце года, или очень сознательно заявляет, что ему все это не нужно и все и так хорошо.

Диетолог Гуна Рийкуре назвала самые распространенные причины, по которым у нас не получается перейти на здоровое питание, похудеть и быть более физически активными.

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