Начало нового года - это всегда время размышлений, и во время этих размышлений многие из нас решают что-то изменить в своей жизни.

Правильно питаться и поддерживать физическую активность - это прекрасное обещание, которое должен дать себе каждый из нас, потому что это только улучшит качество нашей жизни. А если кому-то еще удастся избавиться от проблемных килограммов - вообще замечательно.

Но я лично и слышала, и наблюдала ситуации, когда человек берет на себя обязательства, что-то происходит в течение некоторого времени, а затем в какой-то момент, возможно, даже не замечая этого, он возвращается к тому, что было в конце года, или очень сознательно заявляет, что ему все это не нужно и все и так хорошо.