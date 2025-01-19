Послепраздничный сезон может оказаться непростым для многих. Темные январские вечера, возобновление работы после длительного отдыха и опустевший за праздники кошелек могут создать совершенно мрачное настроение. Этот тест поможет вам понять, как сохранить психологическое здоровье и вернуть оптимизм - ответив на 10 вопросов, вы узнаете больше о том, как позаботиться о своем душевном равновесии в начале года, и в случае удачи сможете получить подарочную карту!
ТЕСТ С ПРИЗОМ ⟩ Как преодолеть послепраздничное "похмелье" и сохранить оптимизм в январе
До 26 января пройдите тест, зарегистрируйте свой адрес электронной почты и принимайте участие в конкурсе.
27 января мы узнаем победителя, который получит подарочную карту Apotheka на 50 евро. Удачи в конкурсе!
Конкурс создан в сотрудничестве с Apotheka.
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