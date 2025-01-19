ТЕСТ С ПРИЗОМ Как преодолеть послепраздничное "похмелье" и сохранить оптимизм в январе

Послепраздничный сезон может оказаться непростым для многих. Темные январские вечера, возобновление работы после длительного отдыха и опустевший за праздники кошелек могут создать совершенно мрачное настроение. Этот тест поможет вам понять, как сохранить психологическое здоровье и вернуть оптимизм - ответив на 10 вопросов, вы узнаете больше о том, как позаботиться о своем душевном равновесии в начале года, и в случае удачи сможете получить подарочную карту!