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ТЕСТ С ПРИЗОМ Как преодолеть послепраздничное "похмелье" и сохранить оптимизм в январе

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Фото статьи
Фото: Ground Picture/Shutterstock

Послепраздничный сезон может оказаться непростым для многих. Темные январские вечера, возобновление работы после длительного отдыха и опустевший за праздники кошелек могут создать совершенно мрачное настроение. Этот тест поможет вам понять, как сохранить психологическое здоровье и вернуть оптимизм - ответив на 10 вопросов, вы узнаете больше о том, как позаботиться о своем душевном равновесии в начале года, и в случае удачи сможете получить подарочную карту!

До 26 января пройдите тест, зарегистрируйте свой адрес электронной почты и принимайте участие в конкурсе.

27 января мы узнаем победителя, который получит подарочную карту Apotheka на 50 евро. Удачи в конкурсе!

Фото статьи
Фото: Publicitātes attēls

Конкурс создан в сотрудничестве с Apotheka.

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