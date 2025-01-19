В шоу LTV Pārdziedi mani! победил актер Максим Бусел

"Эта победа, в первую очередь, означает огромную благодарность зрителям LTV, ведь без них и их поддержки я бы никогда не стал победителем. Для меня это признак большого доверия, потому что, если говорить честно, я как человек из русскоязычной семьи, учившийся в русскоязычной школе, всегда чувствовал, что, несмотря на то что я с детства ощущал себя латвийцем, меня до конца не примут и не воспримут в латышском обществе. Теперь я убедился, что это чувство было неправильным. Поэтому победа в этом шоу кажется мне невероятной и одновременно значит для меня все," - говорит победитель шоу LTV Pārdziedi mani! Максим Бусел.