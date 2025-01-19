Восемь недель, восемь музыкальных жанров и восемь ярких музыкантов - музыкально-развлекательный проект Latvijas Televizija (LTV) Pārdziedi mani! завершился, и его победителем стал поющий актер Максим Бусел. Его многогранность и умение приспосабливаться к разным музыкальным направлениям убедили и экспертов, и зрителей.
В шоу LTV Pārdziedi mani! победил актер Максим Бусел
"Эта победа, в первую очередь, означает огромную благодарность зрителям LTV, ведь без них и их поддержки я бы никогда не стал победителем. Для меня это признак большого доверия, потому что, если говорить честно, я как человек из русскоязычной семьи, учившийся в русскоязычной школе, всегда чувствовал, что, несмотря на то что я с детства ощущал себя латвийцем, меня до конца не примут и не воспримут в латышском обществе. Теперь я убедился, что это чувство было неправильным. Поэтому победа в этом шоу кажется мне невероятной и одновременно значит для меня все," - говорит победитель шоу LTV Pārdziedi mani! Максим Бусел.
Лауреат также добавляет:
"Эта победа доказывает мне самому, что всегда надо мечтать: если действительно чего-то хочешь и работаешь ради цели, то все возможно. Важно делать то, что любишь, верить в себя и в свои способности. Если все идет от сердца, будешь счастлив!"
Максим Бусел - актер и певец. Каждый его номер в шоу становился особой историей, где сливались вокал, яркая актерская игра и личный подход. С одинаковой уверенностью он выступает в разных жанрах - от народной музыки и оперы до рока.
Сам Максим признается:
"Самым большим открытием для меня оказался выпуск кантри и шлягера, когда эксперты сказали, что шлягер мне очень идет. Оказалось, да! До этого шоу я не слушал шлягерную музыку, но теперь ощутил ее обаяние".
Музыкально-развлекательное шоу Pārdziedi mani! дало возможность взглянуть на любимых в Латвии исполнителей по-новому. Участников побуждали смело выходить за пределы привычного репертуара и пробовать себя в разных музыкальных жанрах - от рока, народной музыки, оперы, кантри и шлягера до музыки кино и театра, хип-хопа, а также исполнения композиций Раймонда Паулса и песен, прозвучавших на "Евровидении".
Выступления участников оценивали профессионалы индустрии - победительница "Евровидения" Мария Наумова и разносторонний артист Андрис Фрейденфельдс (Фредис). Каждую неделю к ним присоединялся еще один эксперт, специализирующийся в конкретном жанре. Помимо экспертных оценок, зрители голосовали за своих фаворитов и совместно определяли победителя проекта. Ведущей шоу была актриса Мария Линарте.
В шоу Pārdziedi mani! участвовали восемь исполнителей: Максим Бусел, Айя Андреева, Аснате Ранцане, Бригита Рейсоне, Иева Акуратере, Андрис Балтацис, Юрис Каукулис и Fiņķis.
Все выпуски музыкально-развлекательного шоу Pārdziedi mani! доступны на платформе REplay.lv.
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