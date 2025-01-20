Суд первой инстанции признал отстранение Барташевича от должности правомерным

Суд также признал, что было обоснованно констатировано нарушение правовых норм в момент, когда заявитель единолично без участия думы самоуправления и финансового управления в сентябре 2022 года подписал договор с SIA Arčers о продолжении строительных работ и взял на себя обязательства по реализации проекта "Создание Резекненского рекреационного центра для развития туризма".

При этом суд признал ряд нарушений, указанных в приказе министра, бездоказательными. Суд указал, что Европейская хартия местного самоуправления не признает компетенцию надзирающего учреждения на проверку целесообразности решений самоуправления: хартией определено, что контроль целесообразности допустим исключительно в рамках делегированных государством задач.

По мнению суда, границы этого контроля не были соблюдены, когда министр в приказе отметила, что самоуправление не имело права начинать реализацию проекта реновации дошкольного учреждения Rotaļa.

Министр умной администрации и регионального развития Инга Берзиня в понедельник после заседания коалиционных партий выразила удовлетворение решением суда. Это важное для министерства, коалиции и правительства решение, которое показывает, что министерство действовало правомерно и законно, считает Берзиня, акцентируя внимание на том, что мэр должен соблюдать законы.

Решение административного районного суда еще не вступило в силу, участники процесса могут обжаловать его в Административном окружном суде.

Ранее сообщалось, что Барташевич оспорил в суде распоряжение министра регионального развития Инги Берзини от 2 ноября 2023 года о своем отстранении.

Отстранение Барташевич расценил как часть крупной политической кампании, направленной против него лично и Резекненского самоуправления.

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