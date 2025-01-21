В результате пожара в гостинице на горнолыжном курорте на северо-западе Турции погибли 66 человек, еще 51 человек госпитализирован, сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая, пишет АР.
Подробности трагического пожара на горнолыжном курорте в Турции: погибли 66 человек
Пожар в ресторане отеля на курорте Карталкая в провинции Болу произошел ночью. В отеле проживали 238 человек.
На продемонстрированных по телевидению кадрах было видно, что горят крыша и верхние этажи гостиницы. Причина пожара еще не установлена. Два человека погибли, в панике выпрыгнув из горящего здания, сообщают СМИ.
Ерликая рассказал, что пожар удалось взять под контроль и аварийные службы продолжают работу. Он добавил, что гостиница находится на холме, поэтому пожарным было сложно подобраться к ней со всех сторон.
Карталкая - популярный горнолыжный курорт в 300 километрах к востоку от Стамбула. Пожар вспыхнул во время школьных каникул, когда отели в этом районе переполнены.
Остальные гостиницы курорта были эвакуированы в целях предосторожности.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал, что будет проведено тщательное расследование.
Отель, в котором произошел пожар, был одним из старейших в этом районе и построен в основном из дерева. Система пожарной сигнализации не сработала, сообщил местный чиновник.
Join this page for more updates.https://t.co/0Xy7DoaTpk— Faggi Naija (@fagginaija) January 21, 2025
BREAKING 🚨: Ten killed in fire at ski resort in Turkey. pic.twitter.com/g4zx2fc3k6
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!