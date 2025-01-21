Ранним утром жители дома № 125 по улице Лиелвардес в Риге услышали громкий удар. Выбежав на улицу, они обнаружили две сильно поврежденные машины, припаркованные у дороги. Виновник аварии поспешил скрыться с места происшествия, сообщает передача Degpunktā.
ВИДЕО ⟩ В Пурвциемсе водитель повредил несколько машин и скрылся с места ДТП
Примерно в 3 часа утра Алексей и его жена проснулись от звука, похожего на взрыв, который раздался во дворе их дома.
"Он врезался и сразу уехал", - рассказал Алексей, владелец Volvo. Подойдя к окну, он увидел поврежденные машины, одна из которых оказалась его собственной.
По словам очевидца, судя по направлению царапин, автомобиль виновника двигался со стороны улицы Дзелзавас и скрылся в направлении улицы Бривибас.
На месте происшествия остались детали машины виновника. Водитель не попытался забрать их с собой. По этим фрагментам можно установить марку машины, которая двигалась по узким улицам через дворы.
Если кто-либо стал свидетелем этой аварии или располагает информацией о виновнике, стражи порядка просят сообщить об этом в Государственную полицию по телефону 67086687 или 110.
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