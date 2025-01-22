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Новые власти Сирии расторгли соглашение с РФ по порту Тартус

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Порт Тартус в Сирии (фото из архива)
Порт Тартус в Сирии (фото из архива) Фото: picture-alliance/imageBROKER/E. Strigl

Соглашение об инвестициях в порт Тартус с российской компанией "Стройтрансгаз" аннулировано, сообщают СМИ со ссылкой на главу таможенного управления провинции Тартус.

Новые власти Сирии расторгли соглашение об управлении морским портом Тартус, заключенное с российской стороной в 2019 году. Об этом сообщило арабоязычное онлайн-издание Al Watan online 19 января. Русскоязычные СМИ обратили внимание на эту новость во вторник, 21 января.

"Соглашение об инвестициях в порт Тартус с российской компанией было аннулировано. Все доходы от деятельности порта будут использоваться в интересах сирийского государства", - цитирует заявление директора таможенного управления провинции Тартус Риада Джуди в переводе на русский язык газета "Комменсант". Чиновник добавил, что рабочие вернутся к восстановлению оборудования, которое не было модернизировано по условиям соглашения.

"Инвестиционный контракт с российской компанией "Стройтрансгаз" был заключен в 2019 году на срок 49 лет, - напоминает "Коммерсант". - По словам бывшего министра транспорта Сирии Али Хамуда, документ предусматривал управление портом и инвестиции в его модернизацию более чем на 500 млн долларов со стороны российской стороны".

База РФ в Тартусе

В Тартусе - втором по величине порте Сирии - находится пункт материально технического обеспечения ВМФ РФ. Наблюдатели называют этот объект "военной базой".

Как напоминает американский Институт изучения войны, база в Тартусе - единственная военно-морская база РФ за пределами бывшей советской территории. Москва усилила там свое присутствие еще до полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года, чтобы "противостоять, сдерживать и контролировать любые операции НАТО в Средиземном море".

12 декабря замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что Москва установила контакты с политическим комитетом группировки "Хайат Тахрир аш-Шам", свергшей правительство Башара Асада в Сирии, и рассчитывает на сохранение своих военных баз в стране для дальнейшей борьбы с международным терроризмом в регионе.

Между тем наблюдатели и аналитики на протяжении последних недель фиксируют признаки вывоза российской военной техники из Сирии.

По мнению аналитиков, где бы ни оказались в конечном счете российские военные корабли, базировавшиеся в Тартусе, это место будет важным индикатором будущего военного присутствия РФ, особенно если они направятся в ливийский порт Тобрук.

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