Новые власти Сирии расторгли соглашение с РФ по порту Тартус

Как напоминает американский Институт изучения войны, база в Тартусе - единственная военно-морская база РФ за пределами бывшей советской территории. Москва усилила там свое присутствие еще до полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года, чтобы "противостоять, сдерживать и контролировать любые операции НАТО в Средиземном море".

12 декабря замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что Москва установила контакты с политическим комитетом группировки "Хайат Тахрир аш-Шам", свергшей правительство Башара Асада в Сирии, и рассчитывает на сохранение своих военных баз в стране для дальнейшей борьбы с международным терроризмом в регионе.

Между тем наблюдатели и аналитики на протяжении последних недель фиксируют признаки вывоза российской военной техники из Сирии.

По мнению аналитиков, где бы ни оказались в конечном счете российские военные корабли, базировавшиеся в Тартусе, это место будет важным индикатором будущего военного присутствия РФ, особенно если они направятся в ливийский порт Тобрук.

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