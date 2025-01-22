Сразу после вступления в должность Трамп подписал указ о ликвидации программ DEI в федеральном правительстве. Этот указ может затронуть множество различных проектов, включая обучение по уменьшению предвзятости, а также финансирование для фермеров из числа национальных меньшинств и владельцев жилья.

В заявлении Управления по вопросам управления персоналом, распространенном во вторник, говорится, что агентства должны до 17:00 среды отправить в оплачиваемый отпуск всех сотрудников, занятых в программах DEI, а также закрыть все публичные веб-сайты, связанные с этой сферой. Некоторые федеральные ведомства закрыли свои сайты еще до публикации этого заявления.

До четверга федеральные агентства должны выявить всех сотрудников и офисы, занимавшиеся вопросами DEI до дня выборов, а к следующей пятнице составить список для реализации "мер по сокращению численности персонала" в отношении этих сотрудников.

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