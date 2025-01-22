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Литовский чиновник: в Латвии и Эстонии распространяется дезинформация о синхронизации

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Линии электропередач. Иллюстративное фото
Линии электропередач. Иллюстративное фото Фото: Jan von nebenan/Shutterstock

Если в Латвии и Эстонии в последние дни распространяется дезинформация о синхронизации энергосистемы балтийских стран с европейскими сетями, то в Литве подобных случаев пока не зафиксировано, заявил в среду агентству BNS руководитель Национального центра управления кризисами Литвы Вилмантас Виткаускас.

"В Литве пока подобных сообщений е зафиксировано, но нельзя исключать возможность их появления", - сказал Виткаускас.

В Латвии и Эстонии предпринимаются попытки ввести в заблуждение и запугать местных жителей, утверждая, что предстоящая синхронизация с западными электросетями и отключение от постсоветской энергосистемы приведет к отключению электроэнергии.

Подобные сообщения распространяются и вживую, когда вывешиваются объявления, и в социальных сетях.

Латвийские и эстонские учреждения также предупреждают, что этой ситуацией пытаются воспользоваться мошенники, выдавая себя за представителей энергетических компаний и пытаясь обманом заставить жителей предоставить данные для входа в интернет-банки.

"НЦУК просит жителей быть бдительными, проверять информацию, которую они видят в публичном пространстве, и никому не раскрывать свои данные", - сказал Виткаускас.

Планируется, что сети стран Балтии начнут действовать синхронно с европейскими сетями 9 февраля, а 8 февраля Литва, Латвия и Эстония отключатся от российской системы БРЭЛЛ и проведут единственный совместный тест в режиме изолированной работы, после которого возврата к старой системе не будет.

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