Рижская дума приняла бюджет: на что будут выделены средства?

Общий доход самоуправления в этом году составит 1,47 миллиарда евро, что на 50 миллионов евро больше, чем в 2024 году.

Расходы, в свою очередь, запланированы в размере 1,694 миллиарда евро.

Если в прошлом году расходы бюджета превышали доходы примерно на 164 миллиона евро, то в 2025 году дефицит составит 200 миллионов евро.

В думе объясняют, что основную часть увеличения расходов составляют два крупных инфраструктурных проекта - реализация четвертой очереди строительства Южного моста и строительство путепровода в Кундзиньсале.

Реализация этих проектов согласована с правительством, и для их финансирования будут привлечены займы.

В целом 34,6% бюджета запланированы на образование, 27,4% - на улицы, мосты, дороги, освещение и транспорт, 13,2% - на социальную сферу и здравоохранение, 8,2% - на взносы в фонд финансового выравнивания самоуправлений, 7,1% - на общие правительственные службы, 4,1% - на жилье и городскую среду, 2,8% - на культуру и спорт, а 2,1% - на безопасность.

На образование будет выделено 587,7 миллиона евро, на жилье и городскую среду - 70 миллионов евро, а на культуру и спорт - 46,6 миллиона евро.