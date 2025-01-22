Рижская дума 22 января утвердила бюджет самоуправления на этот год, планируя потратить на 110 миллионов евро больше, чем в прошлом году.
Рижская дума приняла бюджет: на что будут выделены средства?
Общий доход самоуправления в этом году составит 1,47 миллиарда евро, что на 50 миллионов евро больше, чем в 2024 году.
Расходы, в свою очередь, запланированы в размере 1,694 миллиарда евро.
Если в прошлом году расходы бюджета превышали доходы примерно на 164 миллиона евро, то в 2025 году дефицит составит 200 миллионов евро.
В думе объясняют, что основную часть увеличения расходов составляют два крупных инфраструктурных проекта - реализация четвертой очереди строительства Южного моста и строительство путепровода в Кундзиньсале.
Реализация этих проектов согласована с правительством, и для их финансирования будут привлечены займы.
В целом 34,6% бюджета запланированы на образование, 27,4% - на улицы, мосты, дороги, освещение и транспорт, 13,2% - на социальную сферу и здравоохранение, 8,2% - на взносы в фонд финансового выравнивания самоуправлений, 7,1% - на общие правительственные службы, 4,1% - на жилье и городскую среду, 2,8% - на культуру и спорт, а 2,1% - на безопасность.
На образование будет выделено 587,7 миллиона евро, на жилье и городскую среду - 70 миллионов евро, а на культуру и спорт - 46,6 миллиона евро.
В фонд финансового выравнивания Рига внесет 138,6 миллиона евро.
В этом году Рижское самоуправление выделило 60 миллионов евро на содержание улиц, 32 миллиона евро на восстановление дорожного покрытия, а 24,2 миллиона евро будут направлены на развитие велоинфраструктуры.
6,6 миллиона евро запланированы на завершение реконструкции променада на улице Муксалас, а 2,9 миллиона евро - на создание "Сада памяти", мемориального места трагедии в Золитуде.
16 миллионов евро выделят на начало строительства начальной школы в Межапарке, 10,7 миллиона евро - на проект детского сада в Сканстес, а на ремонт школ и детских садов в общей сложности запланировано 34,7 миллиона евро.
4,4 миллиона евро будут направлены на благоустройство парка Победы, 1,8 миллиона евро - на восстановление Рижского легкоатлетического манежа. Улучшение стадионов и спортивной инфраструктуры под открытым небом планируется в пяти школах.
Еще 1,5 миллиона евро будет потрачено на создание безопасных убежищ в зданиях самоуправления, 6,4 миллиона евро - на создание единого центра управления муниципальной полиции, а один миллион евро - на укрепление кибербезопасности.
В целом инвестиционный план Рижского самоуправления в этом году составит почти 300 миллионов евро.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!