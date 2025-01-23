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Суда крупного эстонского предприятия курсируют между РФ и Ирландией: очередная схема

Перевод: Ева Ойжинская
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Фото статьи
Фото: Artur Kuus

На протяжении трех лет осуждаются любые формы бизнеса, которые даже косвенно поддерживают российскую военную машину. Тем не менее в Эстонии действует крупное предприятие, предоставляющее услуги компаниям российских олигархов, двое из которых находятся под санкциями. Однако с юридической точки зрения все законно, сообщает Rus.Postimees.

Эстонская судоходная компания Hansa Shipping все еще регулярно перевозит алюминий из Ирландии в Россию. Перевозки осуществляются с расположенного в Ирландии завода российского алюминиевого гиганта "Русал" (Российский алюминий, UC Rusal). Основатель и многолетний владелец "Русал" - олигарх Олег Дерипаска, находящийся под западными санкциями. Установление и поддержание экономических связей с лицами, подпадающими под санкции, запрещено. Однако в данном случае с юридической точки зрения к эстонской компании претензий быть не может, хотя ее суда регулярно выполняют рейсы и продолжают перевозить грузы.

Те, кто в последние недели из-за беспокойства, вызванного атаками на подводные кабели в Балтийском море или деятельностью теневого флота, взяли за привычку просматривать карты движения судов в морской системе мониторинга MarineTraffic, наверное, удивились, заметив, как суда с красивыми эстонскими женскими именами направляются в сторону России или приходят оттуда.

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