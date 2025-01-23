Суда крупного эстонского предприятия курсируют между РФ и Ирландией: очередная схема

Эстонская судоходная компания Hansa Shipping все еще регулярно перевозит алюминий из Ирландии в Россию. Перевозки осуществляются с расположенного в Ирландии завода российского алюминиевого гиганта "Русал" (Российский алюминий, UC Rusal). Основатель и многолетний владелец "Русал" - олигарх Олег Дерипаска, находящийся под западными санкциями. Установление и поддержание экономических связей с лицами, подпадающими под санкции, запрещено. Однако в данном случае с юридической точки зрения к эстонской компании претензий быть не может, хотя ее суда регулярно выполняют рейсы и продолжают перевозить грузы.