Видео Госполиция задержала мужчину, выбившего стекла в окнах "Углового дома"

Оба мужчины, запечатленные в видеоматериале, доставлены в участок, и мужчина, который выбил стекла в окнах здания, не смог объяснить события 9 января и мотивы своих действий, так как, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не помнит их. В видеоматериале также видно, что лица, находящиеся под воздействием алкоголя, испытывают трудности с передвижением, а также как, проходя мимо указанного объекта, мужчина вручную выбивает стекла в двух окнах, тем самым причинив материальный ущерб. Второго мужчину, запечатленного на видео, доставили в отдел полиции для дачи показаний.

Полученная следствием информация явно свидетельствует о том, что это не было ранее запланированное преступление, связанное с национальной или этнической ненавистью, а также восхвалением или оправданием агрессии Российской Федерации.

Задержанное лицо, которое сейчас находится в месте кратковременного задержания, ранее попадало в поле зрения полиции за административные правонарушения, такие как нарушение общественного порядка, причинение малозначительных телесных повреждений, употребление алкоголя в общественном месте и невыполнение законных требований должностного лица. Мужчина ранее не имел уголовных наказаний.

Госполиция продолжает расследование уголовного процесса об умышленном повреждении чужого имущества. Согласно Уголовному закону за такое преступное деяние предусмотрено лишение свободы на срок до двух лет, или кратковременное лишение свободы, или пробационный надзор, или общественные работы, или штраф.

Госполиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступного деяния не будет доказана в установленном законом порядке.

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