Повторно отвергается идея вписать в Конституцию, что "существует только два пола"

За это предложение проголосовал 41 депутат от "Латвии на первом месте", "Объединенного списка", Национального объединения и "Стабильности!", против были 49, а один депутат воздержался.

Депутат от партии "Латвия на первом месте" Рамона Петравича, призывая поддержать законопроект, отметила, что новоизбранный президент США Дональд Трамп после вступления в должность подписал указ, согласно которому федеральное правительство США в дальнейшем будет признавать только два пола - женщину и мужчину. По ее словам, США - наш союзник, к мнению которого мы всегда прислушиваемся.

Руководитель фракции Союза зеленых и крестьян (СЗК) Харийс Рокпелнис согласился, что есть два биологических пола, но призвал "Латвию на первом месте" "оставить в покое" Конституцию.

Депутаты от партии "Латвия на первом месте" предложили дополнить четвертый абзац вступления в Конституцию словами: "Государство признает, что существует только два пола - мужчина и женщина, - и не способствует, а также не поддерживает распространение искусственно сформированных полов".

В четвертом абзаце вступления в Конституцию говорится, что Латвия как демократическое, правовое, социально ответственное и национальное государство опирается на человеческое достоинство и свободу, признает и защищает основные права человека и уважает нацменьшинства. Народ Латвии защищает свой суверенитет, независимость латвийского государства, его территорию, единство и демократический государственный строй.

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