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"Наступил кризис!" Из-за нехватки запасов крови ограничено проведение плановых операций

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Донорский автобус
Донорский автобус Фото: Paula Čurkste/LETA

Из-за нехватки донорской крови проведение плановых операций ограничено, признала в интервью программе Rīta panorāma на LTV директор Государственного центра доноров крови (VADC) Эгита Поле.

"Сейчас наступил определенный кризис. Часть здравоохранения не может осуществляться, так как нет возможности должным образом проводить плановые операции, в связи с чем царит большая тревога как в VADC, так и в больницах и среди пациентов", - пояснила Поле.

Она сказала, что доноры отзывчивы, однако спрос больниц на компоненты крови вырос драматически. В прошлом году в это время было необходимо на 350 доноров меньше.

"Это указывает на то, что в больницах действительно тяжелые пациенты, а также о том, что растет их удельный вес", - пояснила Поле.

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери подтвердил, что в данный момент в больницах не хватает запасов крови, что влияет на лечение пациентов и проведение плановых операций. Он на платформе Х призвал всех, у кого есть возможность и хорошее здоровье, пожертвовать свою кровь, подчеркнув, что эта помощь может спасти жизни.

VADC будет работать и в субботу, 25 января, в Риге, на улице Селпилс, 9, где кровь можно будет пожертвовать с 10 до 16 часов.

С другими местами жертвования крови жители могут ознакомиться на сайте www.vadc.lv.

Как уже сообщалось, в четверг VADC призвал жителей помочь возобновить критически низкие запасы крови.

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