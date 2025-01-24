"Наступил кризис!" Из-за нехватки запасов крови ограничено проведение плановых операций

"Сейчас наступил определенный кризис. Часть здравоохранения не может осуществляться, так как нет возможности должным образом проводить плановые операции, в связи с чем царит большая тревога как в VADC, так и в больницах и среди пациентов", - пояснила Поле.

Она сказала, что доноры отзывчивы, однако спрос больниц на компоненты крови вырос драматически. В прошлом году в это время было необходимо на 350 доноров меньше.

"Это указывает на то, что в больницах действительно тяжелые пациенты, а также о том, что растет их удельный вес", - пояснила Поле.

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери подтвердил, что в данный момент в больницах не хватает запасов крови, что влияет на лечение пациентов и проведение плановых операций. Он на платформе Х призвал всех, у кого есть возможность и хорошее здоровье, пожертвовать свою кровь, подчеркнув, что эта помощь может спасти жизни.

VADC будет работать и в субботу, 25 января, в Риге, на улице Селпилс, 9, где кровь можно будет пожертвовать с 10 до 16 часов.

С другими местами жертвования крови жители могут ознакомиться на сайте www.vadc.lv.

Как уже сообщалось, в четверг VADC призвал жителей помочь возобновить критически низкие запасы крови.

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