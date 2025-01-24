Гражданка Латвии пыталась незаконно проникнуть в Россию

В среду пограничники получили информацию о том, что по железнодорожным путям Рига - Москва в направлении государственной границы движется человек.

В ходе поиска пограничники обнаружили женщину. В беседе выяснилось, что она хотела пересечь государственную границу Латвии в направлении России.

Возбуждено административное дело о нарушении режима пограничной зоны и недекларировании места жительства.

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