Пограничники в Залесской волости Лудзенского края в среду предотвратили попытку гражданки Латвии незаконно пересечь государственную границу Латвии с Россией, сообщили агентству LETA в Государственной пограничной охране.
Гражданка Латвии пыталась незаконно проникнуть в Россию
В среду пограничники получили информацию о том, что по железнодорожным путям Рига - Москва в направлении государственной границы движется человек.
В ходе поиска пограничники обнаружили женщину. В беседе выяснилось, что она хотела пересечь государственную границу Латвии в направлении России.
Возбуждено административное дело о нарушении режима пограничной зоны и недекларировании места жительства.
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