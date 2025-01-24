Пт, 24.01.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Aleksandrs Ovsjaņņikovs
Cообщи

Гражданка Латвии пыталась незаконно проникнуть в Россию

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Государственная пограничная охрана. Иллюстративное фото.
Государственная пограничная охрана. Иллюстративное фото. Фото: Ieva Ābele/Saeima

Пограничники в Залесской волости Лудзенского края в среду предотвратили попытку гражданки Латвии незаконно пересечь государственную границу Латвии с Россией, сообщили агентству LETA в Государственной пограничной охране.

В среду пограничники получили информацию о том, что по железнодорожным путям Рига - Москва в направлении государственной границы движется человек.

В ходе поиска пограничники обнаружили женщину. В беседе выяснилось, что она хотела пересечь государственную границу Латвии в направлении России.

Возбуждено административное дело о нарушении режима пограничной зоны и недекларировании места жительства.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх