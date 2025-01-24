Премьер поставила новые задачи перед Ашераденсом и Валайнисом

Она отметила, что важнейшими задачами для министра финансов являются продвижение проектов публично-частного партнерства и развитие рынка капитала, сокращение бюрократии в сфере фондов Европейского союза (ЕС) и закупок.

Силиня также подчеркивает, что Ашераденсу придется пересмотреть расходы и ввести ориентированный на результат бюджет в трех министерствах.

Министр экономики должен привлечь крупных инвесторов и добиться увеличения объема инвестиций на 20%. Силиня также подчеркивает, что Валайнису придется сократить бюрократию, особенно в сфере недвижимости и фондов ЕС, а также заботиться о развитии человеческих ресурсов с целью обеспечить необходимые для рынка труда навыки.

Министр образования и науки Анда Чакша должна ввести модель финансирования школ "Программа в школе", развивать образование по интересам, STEM, или научные предметы, технологии, инженерные науки, математику и спорт, а также работать над расширением возможностей профессиональных школ и усовершенствованием образования для взрослых.

Силиня продолжает переговоры с министрами о реализации приоритетов правительства в этом году, а также о проделанной ранее работе.

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